Технические комитеты РФ по стандартизации расширили сотрудничество в рамках «цифровой экономики»

Технические комитеты РФ по стандартизации № 194 «Киберфизические системы» и №026 «Криптографическая защита информации» заключили соглашение о взаимодействии. Документ подписали председатель ТК «Киберфизические системы» (ТК 194) Никита Уткин и председатель ТК «Криптографическая защита информации» (ТК 26) Игорь Качалин.

Соглашение предусматривает решение совместных задач по ряду направлений. Так, его участники намерены скоординировать усилия при разработке и внедрении национальных, межгосударственных и международных стандартов по тематикам, смежным для данных технических комитетов.

Также предусмотрена взаимная экспертиза в рамках компетенций технических комитетов при выполнении стоящих перед ними задач, с учетом таких документов, как Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы.

Приоритетным направлением сотрудничества станет усиление взаимодействия в целях решения актуальных задач в сфере нормативно-технического регулирования по линии Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) с рабочими группами рынков НТИ (Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы»), а также рабочими группами и центрами компетенций программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р «Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации»).

Соглашение о взаимодействии поможет двум техническим комитетам совместно решать вопросы, связанные с защитой информации в широкой технологической области киберфизических систем как на национальном, так и на международном уровнях, координированно продвигать требования российских разработчиков, а также использовать для защиты информации перспективные российские технологии.

«Подписание соглашения с ТК 26 является для нас очередным важным этапом в решении задач, стоящих перед российским рынком цифровых решений и киберфизических систем, - отметил председатель ТК «Киберфизические системы» Никита Уткин. – Мы нацелены на наиболее эффективное решение задач, стоящих перед российским технологическим рынком в части нормативно-технического регулирования таких перспективных технологий, как интернет вещей, большие данные, умные города и другие. Наше сотрудничество будет хорошим подспорьем в продвижении российских технологий».

Председатель технического комитета «Криптографическая защита информации» Игорь Качалин отметил: «У нашего комитета и у ТК 194 совпадают подходы и взгляды на процессы стандартизации, на необходимость развития этой отрасли, на необходимость участия российских экспертов в мировых процессах стандартизации, и это дает уверенность в том, что наше сотрудничество приведёт к успеху».

Вопросы защиты информации в области киберфизических систем в широком смысле (включая технологии: интернет вещей, большие данные, умные города и т.д.) являются актуальными для развития конкурентоспособного технологического бизнеса в России и приобретают особую важность в связи с реализацией Программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

«Плотное взаимодействие национальных технических комитетов в смежных областях на национальном и международном уровнях, а также активное участие российских компаний в вопросах стандартизации позволит российским компаниям быть конкурентоспособными на глобальном рынке и наращивать экспорт технологической продукции. В первую очередь, речь идет о современных технологиях в сфере киберфизических систем», – сказал заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев.