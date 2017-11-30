«БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации ГК Ростех, в рамках рязанского инвестиционного форума «Инициатива, инвестиции, инновации» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Цель соглашения – совершенствование отрасли информационно-коммуникационных технологий региона, а именно развитие проектов цифровой экономики в регионе.

«Будет сформирован полюс роста высокотехнологической промышленности и центр притяжения инновационных компаний, реализующих масштабные ИТ-проекты, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов. – Все это позволит сформировать базовые условия для более мощного притока инвестиций, модернизации, внедрения новых инновационных технологий, обеспечит устойчивый рост экономики региона и развитие социальной сферы».

Соглашение предусматривают расширение деятельности компании «БАРС Груп» с созданием значительного количества новых рабочих мест в области и размещением их на территории Рязанского инновационного научно-технологического центра. Компания также будет содействовать координации профессионального и дополнительного образования в сфере информационных технологий, активно участвуя в профессиональной ориентации молодежи на ИТ-сферу. Запланированные в рамках соглашения мероприятия нацелены на принципиальное увеличение числа выпускников образовательных организаций профессионального образования по направлениям подготовки, связанных с информационно-телекоммуникационными технологиями и позволят сформировать систему карьерного развития выпускников.

«Мы начали плодотворно работать с Рязанской областью в 2011 году, - сказал генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров. – Тогда в рамках государственного контракта, заключенного с Министерством промышленности и наукоемких технологий региона, были проведены работы по внедрению АИС «БАРС. Образование. Электронная школа». С тех пор мы постоянно совместно дорабатываем и развиваем проекты в сфере цифрового образования. Сейчас нашей системой пользуется почти 170 тысяч родителей и 100 тысяч учеников по всей области».

Участниками «Барс. Образование. Электронная школа» являются Министерство образования Рязанской области, 30 управлений образования муниципальных районов, 312 общеобразовательных организаций. В настоящее время в регионе также внедрены системы АИС «БАРС. Образование. Электронный детский сад» (30 управлений образования муниципальных районов, 488 дошкольных образовательных организаций), АИС «БАРС. Образование. Электронный колледж» (26 колледжей). В Рязани открыт офис разработчиков «БАРС Груп», который уже с середины 2017 года развивает проекты Цифровой экономики региона.