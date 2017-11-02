Концерн «Созвездие» начнет выпуск ноутбуков для силовиков

Концерн «Созвездие» (в составе объединенного холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) в I квартале 2018 года приступит к выпуску нового персонального портативного компьютера, относящегося к категории продукции двойного назначения.

Ноутбук отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, высокие (+50°С) и низкие (-40°С) температуры, атмосферные осадки. Габариты ноутбука в сложенном состоянии составляют 41,3 см по длине, 32,4 см по ширине, 6,2 см по толщине. На данный момент в производство запущены компьютеры с диагональю экрана 15,6 дюймов, в будущем планируются 17-дюймовые. Изделие оснащено мощным современным процессором. В зависимости от комплектации компьютеры будут снабжены Wi-Fi, GPS-ГЛОНАСС, 3G-LTE, видеокамерой и другими дополнительными опциями. Также в комплект войдут вибропоглощающая платформа и герметичный пластиковый кейс.

Благодаря наличию отечественной операционной системы и модулю доверенной загрузки, который обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к конфиденциальной информации, компьютер соответствует требованиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, предъявляемым к средствам вычислительной техники, обрабатывающим секретную информацию.

Концерн планирует реорганизацию производственной площади для серийного производства ноутбуков. Во II квартале 2018 г. будет запущено специальное оснащение для нанесения защитного покрытия алюминиевых деталей, а также измерительное и испытательное оборудование отечественного производства для контроля за функционированием компьютеров. После выпуска первой партии изделий предполагается также установка оборудования и освоение технологий для изготовления деталей из силикона (клавиатура, уплотнители и прочее). Выпуск основной массы необходимых комплектующих будет производиться на собственной площадке с использованием российского сырья. За счет этого планируется достичь высокой локализации производства.

Первая партия портативных компьютеров, предназначенная для Министерства обороны, разработана специально по тактико-техническим требованиям заказчика. Компьютер может также применяться силовыми структурами для решения различных задач управления в полевых условиях.