Генпрокуратуре поручили блокировать сайты нежелательных организаций

Депутаты поручили Генпрокуратуре осуществлять блокировку сайтов с материалами организаций, признанных в России нежелательными. В том числе под блокировку попадут и сайты, позволяющие получить доступ к указанным материалам.

Государственная Дума одобрила в I чтении законопроект о внесудебной блокировке доступа к сайтам с материалами организаций, признанных в России нежелательными. Соответствующий законопроект был предложен депутатами Юрием Швыткиным («Единая Россия»), Олегом Николаевым («Справедливая Россия») и Александром Ющенко (КПРФ).

Законопроект расширяет включенную в 2014 г в Закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» статью о блокировке доступа к сайтам экстремистской направленности и с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях. Теперь под блокировку попадут и сайты с материалами иностранных и международных организаций, признанных в России нежелательными, а также «сведения, позволяющие получить доступ к указанным материалам».

Закон о нежелательных организациях был принят в 2015 г. Решения о признании той или иной организации нежелательной принимает Генпрокурор или его заместитель по согласованию с Министерством иностранных дел. Список нежелательных организаций ведет Минюст.

Сейчас в списке нежелательных организаций 11 позиций, включая: «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, Фонд «Открытое общество» Джорджа Сороса, «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED), «Национальный демократический институт международных отношений», «Американо-российский фонд по экономическому и правовму развитию», «Международный республиканский институт», «Институт современной России» и «Черноморский фонд регионального сотрудничества».

Существующий закон запрещает распространение материалов от организаций, признанных нежелательными, в том числе с помощью СМИ и интернета. Но блокировка сайтов нежелательных организаций сейчас может осуществляться Роскомонадзором только по решению судов. Пока был только один такой прецедент: по решению Нижегородского районного суда был заблокирован сайт NED.

Авторы принятого ГосДумой законопроекта указывают, что процедура судебной блокировки неэффективна: после вынесения судом решения о блокировке сайта его владельцы имеют три месяца на подачу апелляции, кроме того, они оперативно могут создать новый ресурс.

В связи с этим материалы организаций, признанных в России нежелательными, предлагается блокировать так же, как и экстремистские сайты - решением генпрокурора или его заместителей. Такая блокировка должна выполняться «незамедлительно».

Руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк отметил, что закон о нежелательных организациях изначально предполагал блокировку доступа к их сайтам, но это процедура не была прописана. «В то же время, в нынешнем законопроекте содержится еще и норма о блокировки доступа к сайтам, позволяющим получить доступ к материалам нежелательных организаций. Это может означать блокировку любых сайтов, которые дают ссылки на ресурсы нежелательных организаций» - отметил Козлюк.