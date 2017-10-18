Правительство Новгородской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона

17 октября 2017 года на форуме «Открытые инновации - 2017» губернатор Новгородской области Андрей Никитин и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали Соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает развитие и укрепление взаимодействия в области информационных технологий, создание организационных и технологических условий сотрудничества при реализации проектов с использованием программной платформы «1С:Предприятие», обмен опытом, знаниями, технологической и методологической информацией для формирования эффективной системы государственного управления.

«У фирмы «1С» есть опыт успешной реализации систем регионального масштаба на платформе «1С:Предприятие», охватывающих сотни и тысячи учреждений. Такие системы позволяют повысить эффективность финансово-хозяйственной деятельности, добиться значительной экономии бюджетных средств. Рассчитываем, что сотрудничество в рамках соглашения позволит использовать этот опыт для совершенствования системы государственного управления Новгородской области», - отметил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подчеркнул, что развитие сотрудничества Новгородской области и компании «1С» в рамках подписанного соглашения будет способствовать созданию единого информационного пространства в регионе, поможет решению задач, стоящих перед правительством области.