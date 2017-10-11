В Ростове прошла вторая Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению

В Ростове-на-Дону прошла вторая Всероссийская конференция «Информационная безопасность и импортозамещение. Новые тенденции электронного документооборота». Ее участниками стали представители федеральных министерств и ведомств, ФСТЭК России, ФСБ России и Роскомнадзора, руководители органов исполнительной власти.

Перед началом работы конференции ее участники ознакомились с новейшими разработками отечественных производителей.

«Защита информация сегодня крайне важна», - сказал заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой. - И основная тенденция здесь в том, что мы все более уходим от зарубежных разработок».

Ростовская область на протяжении многих лет находится в числе лидеров по защите информации. Пилотные проекты уже реализованы в работе государственных органов власти, органов местного самоуправления.

«Информационная безопасность всегда была необходима на корпоративном и государственном уровнях, - сказал министр информационных технологий и связи Герман Лопаткин. - Сегодня это направление все более затрагивает интересы простого человека».

Сегодня самый большой массив информационного взаимодействия в области - это электронный документооборот органов власти (более 12,5 тыс. пользователей и три тыс. узлов связи).

С 2014 года в регионе действует распоряжение губернатора Ростовской области о полном переходе на электронный документооборот. В СЭД обрабатывается более 1,5 млн документов в год. К системе обеспечен мобильный доступ, и число мобильных пользователей растёт. Работает программный сервис «Мобильный кабинет руководителя», к которому подключены руководители, в том числе главы муниципальных образований, 15% документов отрабатываются с использованием этого сервиса.

В Ростовской области также внедрена система архивного хранения документов в электронном виде «Архивное Дело», которая сейчас насчитывает более 1200 пользователей и 100 тысяч документов.

Компания «Электронные Офисные Системы» является разработчиком системы электронного документооборота в Ростовской области. На церемонии открытия конференции замглавы региона Василий Рудой вручил председателю совета директоров компании Владимиру Баласаняну приветственный адрес губернатора Ростовской области.

«Ростовскую область с полным правом можно предлагать в качестве пилотного региона, образца для других субъектов по автоматизации процессов документооборота в госсекторе и организации электронных госуслуг. Практика импортозамещения здесь насчитывает уже целое десятилетие – именно тогда началось наше сотрудничество с регионом и были внедрены первые рабочие места СЭД «ДЕЛО»», - отметил председатель совета директоров компании «Электронные Офисные Системы» Владимир Баласанян.

На Дону развивается региональная геоинформационная система. На сегодняшний день в ней уже размещены сведения о более чем 100 тысячах объектах, в том числе о 18 тысячах социально значимых. Очередным этапом развития станет создание открытой части геоинформационной системы, ориентированной на жителей области.

«Следует признать, что за последние годы у отечественных компаний-разработчиков появилось больше возможностей, преференций по государственной поддержке и реализации своей продукции российским заказчикам, — сказал заместитель генерального директора «Инфотекс» Дмитрий Гусев. – Причем российские разработки действительно нужны рынку. Ростовская область – хороший пример: она является одним из передовых российских регионов в сфере информатизации, и здесь очень востребованы высокотехнологичные решения, обеспечивающие информационную безопасность».

В рамках конференции компания объявила об открытии регионального представительства «Инфотекс» в Ростове-на-Дону.

Конференция «Информационная безопасность и импортозамещение. Новые тенденции электронного документооборота» проходила два дня. В ней приняли участие около 300 экспертов из 21 субъекта Российской Федерации.