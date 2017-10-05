Минфин России приглашает на хакатон Budget tools

Министерство финансов Российской Федерации и АНО «Информационная культура» 21-22 октября проведут хакатон Budget tools - одно из ключевых событий третьего ежегодного конкурса «Открытые государственные финансовые данные BudgetApps».

Общий призовой фонд хакатона составляет 150 000 рублей, предусмотрены призы и подарки от партнеров. Проекты, созданные на хакатоне, также примут участие в основном конкурсе BudgetApp».

Участникам хакатона окажут поддержку профессиональные менторы. С ними можно будет обсудить идею, архитектуру и логику будущего проекта, получить ответы на вопросы: откуда взять данные и какими инструментами их обработать, как понятно и интересно визуализировать, как читать финансовые данные. Среди менторов - представители Минфина России и подведомственных служб, которые ответят на методологические вопросы и помогут правильно использовать и интерпретировать открытые данные в проекте.

Перед разработчиками будет стоять задача создать прототип программного продукта: мобильное приложение, веб-сервис, интернет-портал, telegram-bot, работающие на основе открытых данных.

Журналистам предстоит провести медиа-исследование, найти и рассказать интересные истории на основе открытых финансовых данных и представить их в готовом для публикации виде: статья, лонгрид, интерактивный медиа-материал.

Дизайнеров ждет испытание в номинации «Визуализация данных». Визуализацию можно посвятить описанию какой-либо ситуации, предложить собственное решение социальной проблемы, творчески и интересно отобразить статистику.

Хакатон «Budget tools» пройдет на площадке «Точка кипения» по адресу: Малый Конюшковский пер., д. 2.

Регистрация для участия в хакатоне производится на сайте проекта. Участники из регионов смогут присоединиться к онлайн-трансляции и представить свои проекты дистанционно.

Подготовиться к участию в хакатоне: получить необходимые навыки, познакомиться с особенностями государственных финансовых и бюджетных данных и пообщаться с экспертами - помогут сопровождающие мероприятия конкурса - вебинары, лекции и мастер-классы. Эксперты в области государственных финансов, работы с данными и дизайна помогут участникам приобрести навыки поиска, извлечения, обработки, визуализации, анализа и интерпретации данных, поделятся идеями перспективных проектов и расскажут интересные истории о данных, которые вы больше нигде не услышите.

Полный план мероприятий конкурса опубликован на сайте конкурса «Открытые государственные финансовые данные BudgetApps», а также в группах проекта в социальных сетях Facebook и Вконтакте.