Глава крымского Минфина рассказала о портале «Открытый бюджет Республики Крым»

При поддержке министерства финансов Республики Крым вышел в свет ролик, посвященный созданию портала «Открытый бюджет Республики Крым». О новом портале открытых финансовых данных рассказывает главный финансист региона Ирина Кивико.

Удобный и современный портал представляет собой внешнюю часть единого информационного пространства финансов Крыма, объединяющего все этапы бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровнях. Один из основных разделов портала — «Бюджет для граждан»: в нем собрана и структурирована информация о бюджетной системе региона, ее основных принципах и механизмах функционирования, а также терминах предметной области. Среди других разделов — паспорта ведомств, муниципальных образований и государственных программ, свод направлений финансового анализа, сервисы для посетителей портала и перечень основных документов, касающихся деятельности министерства финансов Республики Крым.

Информация на портале предназначена для широкого круга пользователей: финансовых специалистов, аналитиков, студентов экономических специальностей, журналистов, а также всех жителей Республики Крым, которым интересна детальные показатели экономики региона. Данные в аналитических отчетах представлены в форме таблиц, диаграмм, картограмм, инфографик, что делает восприятие сложной финансовой информации максимально удобным. Кроме того, данные по основным аналитическим направлениям доступны в кроссплатформенном мобильном приложении iMonitoring.

Новое видео стало вторым эпизодом фильма о финансовой системе полуострова, который в настоящий момент снимается при поддержке министерства финансов Республики Крым. Предыдущий эпизод, посвященный истории становления финансовой системы Крыма после его вхождения в состав России в 2014 г., вышел в июле.