«Диджитал Дизайн» и Postgres Professional расширяют сотрудничество по программе импортозамещения

«Диджитал Дизайн» и Postgres Professional заключили договор о сотрудничестве. Цель партнерства – совместная работа по развитию, поддержке и внедрению ИТ-продуктов в государственные учреждения в рамках реализации программы импортозамещения.

В 2017 году система документационного управления «Приоритет», разработанная компанией «Диджитал Дизайн» на базе отечественной платформы Docsvision, и СУБД Postgres Pro на основе свободно-распространяемой PostgreSQL стали участниками пилотного проекта Минкомсвязи по переходу органов исполнительной власти на отечественное ПО. Цель пилотного проекта, помимо проверки на соответствие дополнительным требованиям к ПО и базам данных, – испытать возможности интеграции ПО с другими отечественными продуктами из единого реестра, согласно Постановлению Правительства РФ от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных».

«Пилотный проект успешно завершен, оба продукта хорошо себя зарекомендовали. Итоги проекта показали, что СДУ «Приоритет» соответствует всем требованиям российского законодательства. При этом мы стараемся учитывать не только технические требования, мы создаем удобный и современный продукт для пользователей – уделяем особое внимание UX-проектированию интерфейсов, используем технологии машинного обучения, визуализации данных, мобильные приложения. А архитектура решения позволяет справляться с высокой нагрузкой – более 100 000 одновременных пользователей, – сказал о системе руководитель направления «Диджитал Дизайн» Сергей Дербенков. – Сотрудничество с Postgres Professional дает нам возможность предлагать готовое решение конечному заказчику без лишних временных и финансовых затрат».

СУБД Postgres Pro представляет собой улучшенный и адаптированный к российским условиям вариант PostgreSQL, разработанный компанией Postgres Professional. По словам Сергея, СУБД Postgres Pro была выбрана специалистами «Диджитал Дизайн» как самая перспективная система по результатам анализа отечественных продуктов из единого реестра ПО.

«Системы управления базами данных относятся к разряду инфраструктурного программно-го обеспечения, критически важного для технологической независимости страны. Мы понимаем, насколько важно обеспечить совместимость СУБД с отечественными прикладными решениями – именно они необходимы конечным пользователям. Сотрудничество с компанией «Диджитал Дизайн» позволит государственным заказчикам получить полностью отечественное решение для задач электронного документооборота», – отметил заместитель генерального директора Postgres Professional Иван Панченко.

Компания «Диджитал Дизайн» более 15 лет занимается организацией электронного документооборота в государственных структурах. Модули системы «Приоритет» успешно внедрены во многих федеральных и региональных органах государственной власти.