Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений

В Республике Татарстан стартовал совместный пилотный проект международной технологической компании Uber и Министерства информатизации и связи Республики Татарстан, направленный на оптимизацию расходов на транспортное обеспечение работников бюджетных учреждений Казани.

Проект запущен на базе Межрегионального центра компетенций – Казанского техникума информационных технологий и связи («МЦК-КТИТС»). До конца 2017 года транспортные услуги для служебных нужд техникума будут оказываться с помощью сервиса Uber. Схема взаимодействия с Uber, протестированная и доработанная в ходе реализации пилотного проекта, может быть применена в других государственных учреждениях республики.

«Мы рады сотрудничеству с Uber, лидером в области технологий, повышающих мобильность горожан. Это наш первый опыт внедрения подобного сервиса, и мы заинтересованы в развитии партнерства с Uber и в других направлениях, - отметил Роман Шайхутдинов, заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - министр информатизации и связи Республики Татарстан. – Вместе с Uber мы готовы проработать различные проекты в русле развития и совершенствования городской инфраструктуры, которые могут способствовать положительным социально-экономическим процессам в городе».

Проект запущен по итогам визита президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в штаб-квартиру Uber в Сан-Франциско и в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в феврале текущего года между Министерством информатизации и связи Республики Татарстан и компанией Uber о взаимодействии в сфере применения высоких технологий для повышения мобильности жителей Татарстана.

«Мы уверены, что те технологии и решения, которые предлагает Uber, могут повысить транспортную доступность в регионе, дополнить существующую инфраструктуру городского транспорта, снизить загруженность дорог в будущем и предоставить возможность дополнительного заработка водителям Казани, - отметил Дмитрий Измайлов, генеральный директор Uber в России. – Мы рады начать работу в новой сфере оказания услуг для бюджетных учреждений именно в Казани, городе, активно развивающем технологический сектор. Уверен, в будущем мы сможем расширить проект в Казани и перенести этот опыт и на другие города России».