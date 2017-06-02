Правительство Калининградской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали меморандум о сотрудничестве.

Как рассказали CNews в фирме «1С», меморандум предусматривает развитие и укрепление сотрудничества в сфере информационных технологий, создание организационных и технологических условий для взаимодействия сторон при реализации программ и проектов с использованием программной платформы «1С:Предприятие», в том числе в среде доверенного программного обеспечения.

«У нас уже имеется опыт успешной реализации на платформе “1С:Предприятие” систем регионального масштаба, охватывающих сотни и тысячи учреждений, обеспечивающих работу десятков тысяч пользователей. Рассчитываем, что сотрудничество в рамках меморандума позволит нам совместно задействовать этот опыт для совершенствования системы государственного управления Калининградской области», — заявил директор фирмы «1С» Борис Нуралиев.

Временно исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков со своей стороны подчеркнул, что развитие сотрудничества Калининградской области и фирмы «1С» в рамках подписанного меморандума позволит развивать перспективные направления автоматизации органов исполнительной власти и учреждений бюджетной сферы региона, поможет решению задач, стоящих перед правительством области.