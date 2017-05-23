«РТС-тендер» продемонстрировала рекордные показатели за апрель 2017

Федеральная электронная площадка «РТС-тендер» объявила о том, что по итогам апреля 2017 г. заняла первое место по суммарному объему размещенных закупок в рамках 44-ФЗ (31,2%), в третий раз возглавив список лидеров рынка. Ранее первенство по данному показателю было зафиксировано в ноябре 2016 г. и марте 2017 г.

В 1 кв. 2017 г. весь рынок электронных закупок в рамках 44-ФЗ оценивался в 720,27 млрд руб., из которых 205,35 млрд руб. было размещено на «РТС-тендер».

Рекордным для площадки стало и число заказчиков, разместивших закупочные процедуры в рамках 223-ФЗ с начала этого года. Согласно данным ЕИС, по состоянию на май 2017 года их количество составило 1540, что обеспечило РТС-тендер выход в лидеры по данному показателю –20,58%.

«РТС-тендер демонстрирует устойчивый рост ряда ключевых показателей, который свидетельствует о стабильно растущем уровне доверия крупнейших заказчиков к площадке при выборе электронного ресурса для проведения закупок», - отметил генеральный директор РТС-тендер Владимир Лишенков.

По итогам первых четырех месяцев 2017 г. банк-партнер площадки «СКИБ» совместно с онлайн сервисом Fintender.ru уже предоставил более 30 тыс. банковских гарантий под проведение закупочных процедур, при этом общее число лояльных клиентов, прибегших к услугам банка два и более раз, составило более 6500, что является самым высоким показателем по отрасли.