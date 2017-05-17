Оборудованием Omnicomm оснащено порядка 400 единиц техники «Мосавтодора»

Компания Omnicomm («Омникомм») представила итоги внедрения спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online в автопарк государственного бюджетного учреждения Московской области «Мосавтодор». На данный момент оборудованием оснащено порядка 400 единиц техники во всех территориальных подразделениях компании, сообщили CNews в Omnicomm.

«Мы стараемся внедрять в производственный цикл современные технологии планирования, контроля производства работ и приемки конечного результата. Одной из таких технологий является оперативное управление транспортными средствами с использованием средств спутниковой навигации на базе технологии ГЛОНАСС, которое обеспечивает контроль местоположения транспортного средства в режиме реального времени, истории его движения, анализ расхода топлива и работы навесного оборудования», — заявил Станислав Ильяхинский, советник начальника ГБУ МО «Мосавтодор» по вопросам информационных технологий.

Для внедрения решения Omnicomm Online были установлены 400 приборов Optim2.0 в комплекте с датчиками уровня топлива LLS 30160 производства Omnicomm. Оснащение проходило в 26 территориальных подразделениях «Мосавтодора» на протяжении двух месяцев. Реализацией проекта занимался ключевой партнер Omnicomm — компания «Омникомм Сервис».

Комментируя внедрение спутниковой системы мониторинга транспорта, Станислав Ильяхинский заявил: «На протяжении нескольких лет данное оборудование зарекомендовало себя как надежное и отказоустойчивое. Также хочу отметить стабильность и точность этих устройств, подтвержденные напряженной эксплуатацией в непростых условиях. Использование данного оборудования позволило снизить неэксплуатационные пробеги транспортных средств, повысить качество выполняемых работ (особенно в части работ по содержанию дорог), а также сократить издержки на топливо как минимум на 15%».

«У Omnicomm большой пул компаний-клиентов, которые работают в области строительства и обслуживания дорог по всей России и за ее пределами. Специфика работ в данном сегменте предполагает наличие большого количества транспортных средств различной направленности, деятельность которых сложно привести к нормам, не имея спутникового мониторинга транспорта. Omnicomm Online помогает выявить достаточно большие резервы в увеличении производительности. Становится понятно, в каком направлении прилагать усилия, каким образом контролировать, как выстраивать новый KPI на всей вертикали для сотрудников компании, — подчеркнул Борис Паньков, генеральный директор Omnicomm. — Я могу сказать, что результаты в дорожном строительстве с точки зрения экономии самые наилучшие — нашим рекордом является экономия топлива в 80% на дорожноукладочном катке».