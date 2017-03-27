Электронный факторинг зависит от ФНС

По мнению представителей ведущих российских банков и факторинговых компаний, электронный факторинг во многом зависит от работы ФНС. Об этом CNews сообщили в компании E-Com, провайдере электронного документооборота. Как отметили респонденты, исходя из практического опыта, лучший пропагандист электронного документооборота (ЭДО) в бизнес-среде — это ФНС, и чем скорее налоговики начнут требовать предоставление товарно-сопроводительных документов в электронном виде, тем быстрее будет развиваться ЭДО. Пока же ведомство наибольшее внимание уделяет НДС и, соответственно, счетам-фактурам, которые нужны для расчета указанного налога.

При этом сообщество, говоря об использовании безбумажного документооборота, указало на несовершенство законодательства, регулирующего вопросы ЭДО, отсутствие единых форматов взаимодействия, неготовность бизнеса менять что-либо в устоявшемся порядке вещей и восприятие электронных операций, как имеющих повышенные риски. Тем не менее, опрашиваемые соглашаются, что непреодолимых проблем нет, и не далек тот день, когда электронный факторинг станет выгоден всем сторонам. Инициаторами в этом, по их мнению, могут выступить провайдеры ЭДО в тесной связке с факторами, рассказали в компании.

Уверен в этом и руководитель факторингового направления (FactorEx) компании E-Com Антон Шевченко. «На текущий момент прямой обмен электронными данными в рамках сервиса FactorEx наладили 26 банков-факторов, среди которых “Альфа-Банк”, НФК, “ПромсвязьФакторинг”, “Русская Факторинговая компания”, Металлинвестбанк, банк “ФК Открытие”. Благодаря такой широкой партнерской сети клиент E-Com получает одобрение на финансирование фактически в 98% случаев», — указал он.

По словам Шевченко, внедрение технологий ЭДО — хороший способ избежать многих рисков, таких как финансирование несуществующих поставок, некорректность данных в документах поставщика, неподтвержденные документы и незавершенные поставки (претензии по качеству товара), двойное финансирование.

По данным E-Com, в 2016 г. оборот российского факторинга вырос на 13% по сравнению с показателем 2015 г. и составил 2 трлн 79 млрд руб. Объем выплаченного финансирования увеличился почти на 10% до 1,5 трлн руб., совокупный факторинговый портфель на 31 декабря 2016 г. оказался больше на 5 млрд руб. по сравнению с 2015 г., а его средняя оборачиваемость снизилась с 68 до 65 дней.