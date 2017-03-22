В рамках развития регионального фрагмента ЕГИСЗ в республике Алтай создана облачная региональная лабораторная информационная система (ЛИС). Работы выполнены «Барс Груп» — дочерней компанией «Национального центра информатизации» ГК «Ростех» совместно с Алтайским филиалом «Ростелекома».

Как рассказали CNews в «Барс Груп», это первый проект такого формата на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В качестве учреждений первой очереди выбраны Республиканская больница и Республиканский перинатальный центр.

Особенность проекта в том, что это не просто автоматизация нескольких локальных лабораторий, а создание единого централизованного решения, интегрированного с медицинской информационной системой (МИС).

Как ожидается, применение ЛИС сведет к минимуму количество ошибок при регистрации биоматериалов и обработке данных, сократит сроки обмена информацией между медицинскими организациями и врачами, решит проблему повторного предоставления результатов анализа, обеспечит возможность оперативного контроля трудозатрат и учета расходных материалов.

Процессы, автоматизируемые ЛИС, выполняются в следующей последовательности: врач, ведущий приём, в МИС формирует направление на исследование, после чего оно попадает в ЛИС; направление автоматически становится доступно там, где осуществляется забор биоматериала; по заданным правилам формируется идентификатор образцов.

После сортировки образцов по процедурным кабинетам забранному образцу присваивается уникальный идентификатор и передается в лабораторию, затем выполняется исследование на анализаторе, и данные о результатах исследования передаются в ЛИС. Если результат не выбраковывается, а акцептовывается лаборантом, он попадет в МИС, в ИЭМК пациента. Результаты сохраняются в едином архиве. При необходимости они могут быть распечатаны или отправлены пациенту по электронной почте.

В рамках проекта полностью используется существующая в регионе инфраструктура, не требуется дополнительных затрат на приобретение оборудования, лицензий на системы управления базами данных, отметили в «Барс Груп».

Программный продукт развернут в защищенном центре обработки данных «Ростелекома», имеет единую базу данных, функционал доступен для ЛПУ региона в веб-браузере. Используется та же защищенная сеть, что и для МИС, а также компьютеры, уже имеющиеся в лабораториях.

ЛИС имеет единую систему управления нормативно-справочной информацией, таким образом, может быть введен единый региональный унифицированный справочник исследований для использования всеми учреждениями, пояснили в компании.

В 2017 г. запланировано внедрение системы еще в трех крупных медицинских организациях республики Алтай — «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», «Кожно-венерологический диспансер», «Онгудайская районная больница».