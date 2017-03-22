«Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru

«Онланта» (группа «Ланит») объявила о предоставлении компании «Мобильное электронное образование» ИТ-инфраструктуры в облаке OnCloud.ru. Как рассказали CNews в компании, в облаке будет развернута комплексная онлайн-система «Мобильная электронная школа», которая включает систему управления учебным процессом, онлайн-курсы по всем предметам с 1 по 11 класс и комплексы подготовки к экзаменам.

Компания «Онланта» предоставляет виртуальные ресурсы, обеспечивает их доступность в соответствии с соглашением об уровне предоставления услуги (Service Level Agreement, SLA) и гарантирует решение инцидентов. «Онланта» также осуществляет резервное копирование виртуальных серверов и данных компании «Мобильное электронное образование».

Алексей Шатилов, ИТ-директор компании «Мобильное электронное образование», отметил: «Современные решения, продукты и сервисы в сфере образования требуют надежной и легко масштабируемой ИТ-инфраструктуры. Проанализировав различные варианты, мы выбрали облачный – гибкий и экономичный. OnCloud.ru – именно то облако, которое максимально соответствует нашим запросам».

Сергей Таран, генеральный директор компании «Онланта», сказал: «Сегодня можно учиться в удобном режиме из любой точки мира. При этом системы и решения в сфере образования должны стабильно работать и быть максимально доступными. Технические решения, заложенные в архитектуру облака OnCloud.ru, и опыт специалистов «Онланты» позволяют нам гарантировать надежность и безопасность системы «Мобильная электронная школа».