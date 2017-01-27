Постановлением Правительства РФ №57 учрежден фонд развития ИТ

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило о том, что Правительство РФ приняло постановление №57 об учреждении Российского фонда развития информационных технологий (ИТ). В задачи фонда входит содействие продвижению российского программного обеспечения (ПО) на внутреннем и зарубежных рынках, а также налаживание взаимодействия с крупными потенциальными заказчиками для уточнения требований к характеристикам разрабатываемого ПО, организации его тестирования и пилотного внедрения.

Фонд начнет финансирование проектов по итогам соответствующей процедуры отбора. Объем финансирования будет определяться в ходе изучения реальных заявок компаний с их обязательством софинансировать такого рода проекты. Напомним, что предварительный отбор приоритетных для финансирования проектов проводился в Минкомсвязи России 2 июня 2015 года в соответствии с разделами отраслевого плана импортозамещения.

Идею создания фонда в рамках реализации отраслевого плана импортозамещения в ходе совещания с членами Правительства 30 марта 2016 г. поддержал Президент РФ Владимир Путин. Создание фонда станет российским шагом навстречу решениям стран БРИКС объединить свои усилия по созданию собственного рынка программных решений и организации международной кооперации стран БРИКС по этому направлению. Соответствующие решения были приняты на первой встрече ИКТ-министров БРИКС в Москве в октябре 2015 г. и второй встрече в Бангалоре в ноябре 2016 г.

Проект создания Российского фонда развития ИТ был подготовлен Минкомсвязью России и утвержден на заседании Правительства РФ в соответствии с пунктом 33 «Плана действий Правительства России, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году», а также во исполнение поставленных Президентом поручений по реализации послания Президента Федеральному Собранию от 8 декабря 2015 г.