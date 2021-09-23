Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

Отечественная медицина в последние годы активно осваивает разработки российских ИТ-специалистов. Одной из базовых потребностей врачей и других специалистов системы здравоохранения в условиях постоянной нехватки времени становится качественная связь и высокий уровень проникновения коммуникаций.

Российская медицина переориентировалась на отечественные ИТ-решения

Российские ИТ-решения играют все большую роль в учреждениях системы здравоохранения. Только в последние годы более 1,5 тыс. сотрудников территориальных фондов ОМС Московской, Калужской, Свердловской, Новосибирской и других областей, а также республик Алтай и Башкортостан, начали применять в своей работе отечественную платформу корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro.

Помимо них, свои корпоративные коммуникации платформе доверили один из ведущих офтальмологических центров России («Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова), крупнейший за Уралом перинатальный центр Новосибирской области, медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа, Центр сердечно-сосудистой хирургии в Пензе, а также Федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске и другие знаменитые лечебные учреждения.

Фото: ru.depositphotos.com Российские медучреждения переходят на отечественное коммуникационное ПО

«Выбор CommuniGate Pro продиктован тем, что на момент внедрения эта платформа была единственным продуктом уровня enterprise в реестре отечественного ПО, — вспоминает Сергей Резников, который в 2021 г. руководил реализацией решения в качестве начальника ИТ-отдела ФГБУ «Федеральный центр нейрохирургии» Минздрава России г. Новосибирска.

— Ранее мы использовали Microsoft Exchange, но новая платформа оказалась достойной заменой зарубежному решению. Процесс миграции занял около двух недель, так как объем информации был огромным — порядка 2-3 Гб на одного пользователя. Нам удалось не допустить во время переноса потерь почтовых сообщений, вложений и календарных событий. Очень хорошо работает коннектор платформы с Outlook. К производительности и работоспособности CommuniGate Pro вопросов также не возникало, но, безусловно, пользователи долго привыкали к новому функционалу веб-клиента платформы».

Более 1000 сотрудников Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова с 2019 года перешли на российскую коммуникационную платформу. С помощью CommuniGate Pro медицинский персонал может легко и оперативно отправлять электронные письма, пользоваться календарями и общим доступом к корпоративному контенту.

Возможностями отечественного решения пользуются не только государственные медицинские организации, но и частные. Например, в клинике «МедКвадрат», помимо стандартного функционала CommuniGate Pro, на базе платформы развернут еще и контакт-центр. Благодаря ему более 50 сотрудников клиники каждый день бесперебойно принимают звонки от пациентов.

Почему медики выбирают CommuniGate Pro

По словам управляющего партнера группы компаний CommuniGate Systems Александра Малышева, выбор платформы обоснован тем, что лечебным учреждениям требуется доступная и масштабируемая коммуникационная платформа от компании, предлагающей высокий уровень надежности и полноценную техническую поддержку.

В самой компании отмечают, что переход на платформу CommuniGate Pro позволяет на выгодных условиях модернизировать программное обеспечение в соответствии со строгими требованиями безопасности в области здравоохранения. Каждая учетная запись защищена на максимальном уровне, так как утрата или неправомерный доступ к информации может повлечь за собой разглашение врачебной тайны и непоправимый ущерб как для пациента, так и для больницы.

Решение отличается быстротой развертывания, функциональностью и соответствует российским требованиям к импортозамещению ПО. Платформа не требует больших серверных ресурсов и легко интегрируется с любой существующей ИТ-инфраструктурой.

«Сбор и актуализация данных, обмен мгновенными сообщениями и организация бесперебойной коммуникации между медицинскими работниками играют ключевую роль в процессе качественного оказания современной медицинской помощи. Среди пользователей CommuniGate Pro — тысячи врачей в организациях системы здравоохранения по всей России. Мы сотрудничаем с ними не первый год и рады, что наша платформа используется в лечебных учреждениях, помогая персоналу больниц, поликлиник и медицинских центров выполнять свою важнейшую работу», — сказал Александр Малышев.

Разработчик платформы — российская группа ИТ-компаний CommuniGate Systems. Среди преимуществ CommuniGate Pro стоит выделить собственный, написанный «с нуля» программный код, ее отказоустойчивость, автономность и независимость. За надежность коммуникаций и сохранность информации отвечают передовые средства киберзащиты — двухфакторная аутентификация, автоматическое шифрование для безопасного хранения информации и др.