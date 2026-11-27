В Великобритании только за 2026 г. выявлено как минимум 25 случаев, когда в суде использовались данные, вымышленные ИИ. Применением новых технологий злоупотребляли не только защищавшие себя сами истцы или ответчики, но и сотрудники полиции, юристы, и даже один исполняющий обязанности старшего прокурора.



Уязвимость перед новыми технологиями

В Англии и Уэльсе (правовая юрисдикция Великобритании) в 2026 г. в десятках судебных дел использовалась придуманная ИИ информация. Сведения об этом властями не разглашаются. Факты применения ИИ в суде выявило журналистское расследование, пишет Guardian.

Расследование выявило как минимум 25 таких дел. В них обнаружены сгенерированный искусственным интеллектом показания свидетелей, вымышленные прецеденты и несуществующие законы.

«Мы видим, насколько уязвима судебная система перед лицом внедрения ИИ», — прокомментировал Брайан Фланаган (Brian Flanagan), доцент кафедры права и криминологии Университета Мейнут.

Что придумывают нейросети

В одном из выявленных случаев сотрудник полиции, проводивший расследование, создал при помощи нейросети личное заявление потерпевшей. Ей и ее детям угрожал ножом бывший супруг. Полицейский загрузил стенограмму допросов матери в Copilot от Microsoft и поручил ИИ-модели «написать самое суровое и самое душераздирающее личное заявление, которое заставит судью или другого читателя прослезиться при чтении».

Сгенерировано ИИ В судах Англии и Уэльса злоупотребления современными технологиями приводят к использованию ложной информации в суде

В еще одном деле адвокат в споре на сумму $21 млн (16 млн фунтов стерлингов) между двумя нефтяными компаниями в Высоком суде выдвинул аргумент, основанный на решении якобы вынесенном старшим судьей, которое на самом деле было полностью выдумано ИИ.

Старший судья по делам о банкротстве Марк Маллен (Mark Mullen) обнаружил, что младший адвокат использовал выдуманную цитату из несуществующего закона, которую для него сочинил чат-бот с ИИ.

К помощи ИИ чаще всего прибегали люди, которые сами представляли свои интересы в суде. Но один инцидент затронул даже Королевскую прокуратуру. В начале ноября 2026 г. Guardian писал, что исполняющий обязанности старшего прокурора сослался на вымышленный юридический прецедент.

ИИ в судебной практике

Еще одним негативным эффектом применения ИИ в судебной практике Бретт Диксон (Brett Dixon), президент Юридического общества назвал подрыв усилий по устранению задержек в судебных разбирательствах: «Вы переходите от трех страниц, написанных юристом… с использованием человеческого суждения, к бессвязным 60 страницам, написанным коммерческим искусственным интеллектом».

Технология может также привести к снижению квалификации юристов, считает судья Верховного суда лорд Сейлз (Sales). Он заявил, что в Верховном суде нарастает обеспокоенность по этому поводу.

В России через три года большую часть судебных актов будет готовить ИИ. Согласно концепции внедрения технологий ИИ в российское судопроизводство к 2030 г., с его помощью должно готовиться не менее 90% протоколов заседаний и 30%–50% проектов процессуальных документов.

На проверку достоверности таких документов российским судьям тоже, вероятно, придется тратить время. В одном из случаев российской судебной практики нейросеть ссылалась на выдуманный ею пункт 15 постановления пленума высшей судебной инстанции, в котором всего 14 пунктов.