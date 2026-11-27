В бесплатной индийской платформе электронного правительства DIGIT нашли опасную SQL-уязвимость – она создает колоссальный риск утечки персональных данных. Этой платформой пользуются 2 млрд человек в 10 странах мира. Брешь критическая – она получила 9,3 балла из 10.

Программисты все сломали

Бесплатная платформа электронного государства DIGIT (Digital Infrastructure for Governance Impact and Transformation) содержит в себе SQL-уязвимость критического уровня, благодаря которой хакеры могут добраться до персональных данных ее пользователей, пишет The Register. Если у них это получится, то их «улов» может быть невероятным по своим масштабам.

DIGIT – это индийская платформа госуслуг. Ею пользуются млрд человек в 10 странах мира. Она представляет собой модульный комплекс, предоставляющий базовые государственные сервисы, включая аутентификацию пользователей и прием платежей.

В отличие от российских «Госуслуг», авторы DIGIT позволяют сторонним разработчика создавать собственные модули для этой платформ. Как итог, к концу 2026 г. платформа обладает внушительным количеством дополнений, способных решить самые разные задачи жителей – от оформления свидетельств о рождении и смерти до сбора государственных доходов и управления станциями очистки воды.

Не только Индия

Наибольшее распространение DIGIT получила у себя на родине, в Индии. Платформу применяют правительства всех штатов страны и союзных территорий, а также более 20 тыс. органов местного самоуправления.

Сгенерировано ИИ Утечка данных, если произойдет, будет феноменальной

Индия также экспортирует DIGIT в рамках своей политики превращения программного обеспечения, созданного для собственных нужд, в «цифровые общественные блага» (Digital Public Goods, DPG), которые страна безвозмездно передает другим государствам. На сегодняшний день DIGIT в той или иной мере внедрили девять стран: Мозамбик, Либерия, Сенегал, Нигерия, Бурунди, Эфиопия, Индонезия, Ямайка и Шри-Ланка.

Насколько все серьезно

Найденная в DIGIT брешь – это CVE-2026-136706, признанная критической. Ей присвоена оценка 9,3 балла из 10 шкале CVSS.

Эта SQL-инъекция возникает из-за «ненадлежащей нейтрализации пользовательских входных данных при формировании SQL-запросов» (improper neutralization of user supplied input while constructing SQL queries) в компонентах системы, отвечающих за управление пользователями и доступом, пишет The Register.

Хакеры могут проэксплуатировать эту брешь и, в теории, получить доступ к персональным данным 1,4 млрд жителей Индии, 280 млн жителей Индонезии и 240 млн жителей Нигерии, отмечает издание.

По данным CERT-IN (индийской группы реагирования на компьютерные инциденты), хакеры могут воспользоваться этой уязвимостью, отправив специально сформированные данные через уязвимую конечную точку API. «Успешная эксплуатация позволяет злоумышленнику выполнять произвольные SQL-запросы, что может привести к несанкционированному раскрытию, изменению или удалению информации в базе данных целевой системы», – говорится в отчете CERT-IN.

Вот вам патчик

За развитие DIGIT отвечает индийская организация eGov India. Она также занимается решением вопросов безопасности развитие DIGIT. Ее представители утверждают, что уже разработали обновление, устраняющее найденную в платформе.

Но проблема в том, что не получится пропатчить только лишь серверную часть системы. Виной всему схема, по которой она распространяется.

Органы местного самоуправления обычно используют DIGIT по модели SaaS (Software as a Service. В результате в рамках масштабных систем, развернутых на национальном или региональном уровне, в общей сложности насчитывается более 1000 действующих внедрений в различных городах и других организациях.

Иначе говоря, установить патч самостоятельно придется каждой организации и госструктуре, использующей DIGIT. А ввиду того, насколько опасна уязвимость, которую он закрывает, сделать это нужно безотлагательно.