Россия добилась принятия в ООН своей резолюции о развитии ИИ. Запад был против
Второй комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по ИИ, которую предлагала Россия. Сформулированные российской стороной принципы, особенно касающиеся открытого обмена технологиями, не устроили ряд западных стран. Решение принято с перевесом в 20 голосов.
Деполитизированная повестка в отношении ИИ
Второй комитет Генассамблеи ООН принял предложенный Россией проект резолюции по искусственному интеллекту (ИИ), пишет «Коммерсант». Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит документ на пленарном заседании в декабре.
Резолюция составлена в соавторстве с Белоруссией, Буркина-Фасо, КНДР, Никарагуа и состоит из 13 пунктов. Она изложена в «деполитизированном ключе», как сказал «РИА Новости» зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Чумаков. Военное применение прямо исключено из сферы документа.
Основным посылом Чумаков назвал признание ИИ «технологией для всех и технологией во благо», что импонирует государствам, которые «хотят строить свое цифровое будущее без диктата ряда стран и корпораций». Прописано также, что права человека и основные свободы должны соблюдаться, защищаться и поощряться на протяжении всего жизненного цикла ИИ-систем.
Страны Запада пытались помешать принятию документа, по словам российского зампостпреда. «За» проголосовали 79 стран, «против» — 57, воздержались 42 страны.
На Западе не согласны с запретом монополизации
Особое сопротивление у представителей западных стран вызвали вопросы обмена технологиями и содействия развитию.
Авторы призывали расширять доступ к технологии для развивающихся стран и задекларировали важность недопущения монополизации ИИ в руках нескольких компаний и государств, пояснил Чумаков.
«Западные государства даже такая простая, прямая и понятная резолюция не устроила. Голосом "против" они по сути пытаются отложить принятие важных решений», — сказал дипломат агентству. Свою позицию они прикрывали «разными уловками», отметил он.
По регулированию ИИ согласия тоже нет
Представленные на заседании Совета Безопасности в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2026 г. точки зрения США и Китая на международную безопасность ИИ и глобальное регулирование отрасли тоже оказались противоположными, как писал CNews.
Представитель США решительно выступил против глобального управления развитием ИИ и «перекладывания ответственности на международные организации», а китайская сторона призывала к введению ограничений и тесному сотрудничеству ради безопасности.
Представитель Китая в ООН Фу Цун (Fu Cong) заявил, что оппонирующая позиция будет служить «попытке некоторых крупных держав», к которым, вероятно, относятся США, сохранить свое технологическое превосходство посредством монополии и цифровой гегемонии.
Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) на трибуне ООН заявил, что Штаты в области ИИ «сейчас значительно опережают Китай и всех остальных» и намерены сохранять это преимущество.