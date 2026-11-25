Президент России Владимир Путин поручил утвердить программу строительства дата-центров в угледобывающих регионах. В первую очередь речь идет о Кузбассе и Якутии. Правительству России также предстоит внедрить принцип «бери или плати» при передаче электроэнергии и реализовать ряд мер в отношении электросетевой инфраструктуры.

Поручения и их выполнение

Президент России Владимир Путин поручил строить центры обработки данных (ЦОД) в российских угледобывающих регионах, об этом сообщается на сайте Кремля.

24 ноября 2026 г. Владимир Путин поручил до конца 2026 г. утвердить программу строительства ЦОДов в регионах с развитой угольной промышленностью, прежде всего в Кузбассе и Якутии.

Дата-центры - это специализированное помещение или здание с ИТ-инфраструктурой для работы приложений, обработки и хранения информации. Дата-центры нужны для создания условий работы техники, на которой размещены сайты, приложения и облачные услуги. Они обеспечивают работу сайтов, приложений, облачных хранилищ, корпоративных ИТ-систем. ЦОДы предлагают компаниям и государственным органам услуги по аренде или размещению сервера, виртуальному хостингу, виртуальному серверу.

Президент России Президент России Владимир Путин

Поручения были подготовлены после поездки Президента России во Владивосток в сентябре 2026 г.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 15 января 2027 г. В дальнейшем доклады о ходе реализации программы необходимо представлять ежегодно. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Пересмотр подходов к строительству

В начале ноября 2026 г. стало известно, что «Ростелеком» займется строительством подземных дата-центров. Как пояснил «Ведомостям» один из топ-менеджеров «Ростелекома», такие объекты рассматриваются как наиболее защищенные, поскольку имеют три уровня защиты, информировал CNews.

По словам топ-менеджера «Ростелекома», подземные ЦОДы рассматриваются как наиболее защищенные и предполагают три уровня безопасности. Первый - формирование резервной площадки с копиями данных на случай повреждения основной ИТ-инфраструктуры. Второй - переход к распределенной архитектуре, при которой вычислительные мощности и ИТ-сервисы размещаются на нескольких географически удаленных площадках. Третий - заглубленное размещение дата-центров с учетом наиболее серьезных сценариев угроз.

Конфигурация ИТ-инфраструктуры подбирается индивидуально - исходя из потребностей заказчика, требуемой емкости, географии объектов и финансовых возможностей. В качестве примера топ-менеджер привел сотрудничество с «Фосагро», для которой разрабатывается модульное решение. Является ли этот объект подземным, собеседник не уточнил. «Ростелеком» выступает генеральным подрядчиком проекта ЦОДа для «Фосагро», о строительстве которого стороны объявили в сентябре 2025 г.

Предпосылки инициативы

О необходимости создания в России резервных ЦОДов «судного дня», способных восстанавливать работу цифровых сервисов при повреждении основных площадок, заявлял заместитель Президента России - председатель правления «Ростелекома» Валерий Ермаков в середине октября 2026 г., писал CNews. Он связывал эту потребность с изменением моделей угроз. В октябре 2026 г. от атак беспилотников пострадали дата-центры «Яндекса» и Сбербанка, восстановление онлайн-сервисов которых продолжается до сих пор, сообщал CNews.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк 15 октября 2026 г. в середине октября 2026 г. предлагал размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах. По его оценке, это поддержит угольную отрасль и повысит защищенность объектов. Карьер глубиной около 300 м позволяет разместить ИТ-инфраструктуру дата-центра, а вода и подземные реки могут снизить затраты на охлаждение.

Рекомендации по защите дата-центров

По информации CNews, Минцифры подготовило рекомендации по защите ЦОДов от беспилотников в октябре 2026 г. Документ предусматривает разделение объектов на три категории в зависимости от значимости. Для стратегически важных дата-центров в качестве предпочтительного варианта рассматривается в том числе подземное, скальное или бункерное размещение. Рекомендации также включают физическое укрепление, резервирование данных и взаимодействие с силовыми ведомствами.