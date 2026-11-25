Минпромторг подал в суд два иска на общую сумму почти 339 млн рублей к разработчику микроэлектроники «Миландр» за задержку выпуска чипов. По этому же проекту ведомство уже проигрывало суд в 2019 году: тогда инстанция признала, что срыв сроков произошел не по вине производителя. Но теперь просрочка достигла девяти лет.

Иски Минпромторга

Как выяснил CNews, Министерство промышленности и торговли подало в Арбитражный суд Москвы два иска к одному из ведущих российских разработчиков микроэлектроники — АО «ПКК Миландр». Суммы требований составляют 290 млн и 48,7 млн руб. Оба заявления были зарегистрированы в картотеке арбитражных дел 23 ноября 2026 г.

По информации источника, близкого к разбирательству, новые иски являются продолжением давнего спора: в 2019 г. ведомство уже пыталось взыскать с компании неустойку за почти двухгодичный срыв сроков по одному из этапов работ по контракту.

«Мы считаем предъявленные требования необоснованными и будем активно защищать свою позицию в суде, — сообщили CNews представили АО «ПКК Миландр». — В части иска о срыве сроков, Минпромторг еще на этапе выполнения работы уже подавал аналогичный иск в суд. И тогда судом в исковых требованиях было отказано в полном объеме».

«Мы смогли убедить суд, что срыв сроков вызван независящими от нас событиями, — продолжили в компании. — Уверены, что и сейчас, когда работа нами завершена, суд примет справедливое решение, так как причины срыва сроков не изменились», заключили в «Миландре».

Представители Минпромторга отказались прокомментировать иск.

Что нужно было разработать?

В 2015 г. Минпромторг заключил с «Миландром» госконтракт на 300 млн руб. на выполнение ОКР «Разработка комплекта микросхем интерфейса Gigabit Ethernet».

Сгенерировано ИИ Минпромторг судится с производителем чипов

«Миландр» разрабатывал 16-портовый коммутатор, который должен был стать функциональным аналогом продукции американской компании Marvell, а его партнер «НТЦ Модуль» — микросхемы физического уровня (PHY), отвечающие за передачу сигнала по кабелю.

Работы должны были завершится в конце 2017 г. Но к ноябрю 2019 г. так и не были сданы, за что Минпромторг начислил неустойку в размере 37,6 млн руб. И подал первый иск.

Фактически работы по контракту были сданы только в сентябре 2026 г. То есть просрочка растянулась почти на 9 лет. И новые иски Минпромторга (на 290 млн и 48,7 млн рублей) связаны именно с этим сроком.

Почему Минпромторг тогда проиграл

Как следует из текста решения от 2019 г., суд принял во внимание специфику договоров на выполнение опытно-конструкторских работ (глава 38 ГК РФ). В отличие от обычного подряда, риск того, что результат не будет достигнут, несет заказчик.

«Это обусловлено тем, что заказчик формирует техническое задание, описывающее новые свойства продукта, которые предстоит реализовать исполнителю, а при подписании договора исполнителю невозможно определить достижимость результата по техническому заданию», следует из определения суда.

Кроме того, просрочка является следствием «установления заказчиком ограничения в применении иностранных комплектующих, чрезмерно высоких тактико-технических требований Минпромторга», подчеркивается в документе.

Задержка же была вызвана тем, что второй участник кооперации («НТЦ Модуль») не завершил вовремя свою часть работ. Это было связано с «некорректной работой отечественной схемы приема СБИС МФЕ во всех режимах, препятствующая приему сигнала MDI, и поздней поставкой комплектующих изделий, (за два месяца до срока исполнения обязательства перед Минпромторгом)».

В декабре 2019 г. Арбитражный суд Москвы отказал министерству в удовлетворении требований в полном объеме.

Массовые иски

Иски к «Миландру» — не единичный случай, а один из случаев взыскания Минпромторгом неустойки с производителей микроэлектроники. Как ранее писал CNews, ведомство массово рассылает уведомления о штрафах за срыв сроков ОКР. В начале 2026 г. «ОКБ Планета» получило сразу три уведомления на 80 млн руб., АО «СКТБ ЭС» оштрафовали на 274 млн за шестилетнюю просрочку создания микросхемы, а НИАИ «Источник» — на 181 млн руб.

Производители поясняют CNews, что многие контракты были заключены задолго до введения санкций, а сами разработки оказались слишком сложными и трудоемкими, из-за чего сроки сдвигались по объективным причинам. При этом в нынешней экономике у многих предприятий просто нет средств на выплату подобных неустоек, и суды в таких спорах часто встают на сторону исполнителей, если те могут доказать, что срыв произошел не по их вине.