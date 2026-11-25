30 марта 2027 года издание CNews приглашает на конференцию «Большие данные и BI: новая архитектура решений в эпоху ИИ».

Российский рынок больших данных растет, подстегиваемый курсом на импортозамещение и массовым внедрением нейросетей. Сегодня аналитические инструменты превратились из конкурентного преимущества в базовое условие выживания бизнеса. На фоне усложнения задач происходит и технологическая трансформация: громоздкие «озера данных» (Data Lake) уступают место более гибким архитектурам Lake House. Интеграция искусственного интеллекта позволяет автоматизировать рутинную сборку дашбордов, делегируя роботам техническую работу и освобождая аналитиков для поиска нестандартных стратегий.

Однако за технологическим прогрессом стоит вопрос экономической эффективности. Главным вызовом для компаний остается монетизация данных: высокая стоимость серверной инфраструктуры и дефицит дорогостоящих специалистов создают барьеры для окупаемости проектов. В этих условиях приоритетом становится не просто накопление информации, а создание решений, способных генерировать прибыль и оправдывать значительные вложения в цифровую трансформацию.

Среди докладчиков:

Евгений Ненахов, руководитель центра разработки сервисов данных, БКС;

Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта, «Русал»;

Игорь Татаренко, директор департамента Мастер Дата, «Русклимат»;

Николай Галкин, директор департамента информационных технологий, «Кофемания»;

Никита Титов, руководитель центра компетенций аналитики и оперативной отчетности, управления данными, «Русал»;

Павел Николаев, CDO Magnit Omni.



Основные вопросы конференции:

Российский рынок

Каков объем рынка больших данных и на какие среднегодовые темпы роста можно рассчитывать до 2030 года?

Как меняются приоритеты российского бизнеса в работе с данными?

Какие условия (господдержка, инвестиции, технологии) необходимы для роста рынка аналитики и больших данных в ближайшие годы?

Насколько рынок готов к открытию доступа к государственным дата-сетам для коммерческого сектора и станет ли это ключевым драйвером роста для частного бизнеса?

Наблюдаем ли мы монополизацию рынка данных крупнейшими экосистемами (банковскими и телеком-гигантами), и остается ли на этом поле место для независимых игроков и стартапов?

Практика импортозамещения

Какие секторы экономики лидируют по внедрению дата-решений и как перераспределяются их доли сегодня?

Насколько успешно проходит «переезд» с привычных западных BI-инструментов на отечественные платформы?

С какими «подводными камнями» и архитектурными сложностями сталкиваются компании при миграции данных на российское ПО?

Становится ли отсутствие унифицированных правил работы с большими данными тормозом для совместимости различных ИТ-систем и развития отрасли в целом?

Остается ли работа с большими данными эксклюзивной территорией корпораций, или такие кейсы окупаются в среднем и малом бизнесе?

Технологический стек и инфраструктура

Какие российские программные продукты уже сейчас могут на равных конкурировать с мировыми лидерами по функционалу и стабильности?

Хватает ли текущих мощностей отечественных дата-центров и облачных провайдеров для поддержки роста объема данных?

Как экосистемы вроде Яндекса, Сбера и VK формируют технологический стандарт и задают вектор развития инструментов для всей индустрии?

На какие связки технологий — например, Edge Computing + IoT или LLM + аналитика — бизнесу стоит делать ставку в ближайшие два года?

Как в условиях участившихся утечек компании находят баланс между глубоким анализом клиентских данных и их строгой конфиденциальностью?

Барьеры и зоны риска

Что сегодня сильнее всего тормозит развитие рынка больших данных?

Помогает ли внедрение ИИ снизить зависимость от редких специалистов?

Какие этические проблемы возникают при при использовании больших данных и ИИ в бизнес-процессах?

Как подготовить данные для реализации аналитических проектов?

Как минимизировать ущерб от «галлюцинаций» нейросетей и ошибок в моделях, которые могут стоить компании миллионов рублей?

Будущее и бизнес-результаты

Какие российские кейсы последних лет можно считать успешными с точки зрения возврата инвестиций в работу с данными?

Как переход на data-driven подход меняет традиционный бизнес?

В каких неочевидных сферах мы увидим прорыв в использовании аналитики в ближайшее время?

Стали ли данные реальным инструментом в руках топ-менеджмента для долгосрочного планирования?

Как меняется отношение россиян к «цифровому следу» и успевает ли законодательство регулировать правила игры в этой сфере?

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru, Четвернин Алексей.