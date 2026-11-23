Ученые в России нашли способ обойти фундаментальное ограничение цифровых голограмм: пространственное разрешение, которое раньше диктовал размер пикселя матрицы, теперь можно кратно повысить. Метод субпиксельных пространственных сдвигов позволяет получать изображения сверхвысокого разрешения - и применять их для высокоточного мониторинга деформаций промышленных объектов без физического контакта с поверхностью.

Создание методологии

В России нашли способ повышения качества цифровых голограмм, что позволит сформировать изображение сверхвысокого разрешения и обеспечить высокоточный мониторинг деформаций промышленных объектов, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

23 ноября 2026 г. специалисты НГТУ, реализуя проект при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ), предложили новый подход к улучшению детализации цифровых голографических снимков. Ключевым элементом разработки стала технология субпиксельных пространственных сдвигов - она открывает возможность создавать изображения с существенно более высоким разрешением и эффективно отслеживать даже минимальные деформации в конструкциях промышленных объектов.

Цифровая голограмма - это трехмерная проекция объекта, которую можно увидеть без специальных очков. Некоторые путают голограмму с 3D-изображением, однако это не одно и то же. 3D-картинки кажутся объемными только с одного ракурса, голограмма же остается такой с любой точки обзора. Она показывает предмет со всех сторон, в точности копируя его контуры.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Голография сверхвысокого разрешения: российские ученые научились «обходить» размер пикселя

Бесконтактный характер цифровой голографии и ее высокая измерительная точность делают метод особенно ценным для производственного контроля: технология позволяет фиксировать изменения геометрии объектов непосредственно в ходе эксплуатации. Такой подход дает шанс оперативно обнаруживать опасные отклонения в состоянии конструкций и минимизировать риски возникновения серьезных аварий.

Технические особенности

Как пояснил ТАСС профессор НГТУ и один из авторов методики Владимир Гужов, базовое ограничение разрешения голограммы напрямую связано с физическими размерами пикселя в светочувствительной матрице. Преодолеть этот барьер удается за счет увеличения эффективной плотности пикселей - именно здесь и вступает в работу принцип субпиксельного сдвига. В рамках технологии специальное позиционирующее устройство аккуратно смещает матрицу фотоприемника на дистанцию, не достигающую величины одного пикселя, одновременно по горизонтальной и вертикальной осям. Каждое такое микроперемещение приводит к формированию нового кадра, в котором регистрируются дополнительные пространственные детали; в результате общее количество информативных точек возрастает в два-четыре раза по сравнению с одиночным снимком. Финальное изображение формируется путем программной обработки - специализированный математический алгоритм интеллектуально совмещает серию сдвинутых кадров, создавая итоговую картинку с разрешением, превосходящим физические возможности исходной матрицы.

По словам Гужова, достижение высокой четкости голографических данных критически важно для задач голографической интерферометрии - современного метода неразрушающего контроля, позволяющего выявлять широкий спектр нарушений целостности материалов: от микроскопических трещин до заметных прогибов и относительных смещений участков поверхности. Методика базируется на сравнительном анализе двух наборов голограмм: сначала фиксируется эталонное состояние объекта, а затем - его реакция на определенную нагрузку. Воздействие может носить разный характер: от механического давления до термического нагрева или вибрационного воздействия. На следующем этапе из полученных голограмм реконструируются комплексные волновые поля, описывающие отражение света от поверхности изделия. Итоговый вывод о характере и величине деформаций формируется на основе сопоставления волновых фронтов, зарегистрированных до и после нагружения.

Профессор Гужов также отметил, что использование специализированных аппаратных ускорителей существенно сокращает время вычислений: расчеты комплексных волновых полей и построение интерферограмм происходят настолько быстро, что система способна отображать процесс деформации практически в режиме реального времени. Еще одним перспективным направлением оптимизации проекта стала идея модернизации вспомогательного оборудования: исследователи намерены отказаться от традиционных механических подставок в пользу решений, созданных с применением аддитивных технологий. Изготовление опорных конструкций на 3D принтере позволит заметно снизить себестоимость установки и упростить ее тиражирование, сделав методику более доступной для внедрения на предприятиях

Тестирование технологии

В ходе экспериментальной проверки ученые апробировали систему на ряде технически сложных изделий - в частности, на лопатках газотурбинных двигателей, упругих механических мембранах и несущих лопастях вертолетов.

Во всех случаях измерения проводились без физического контакта с объектами, что особенно актуально для чувствительных и высокоточных компонентов.

Полученные результаты подтвердили работоспособность подхода и продемонстрировали его потенциал для масштабирования: технология вполне пригодна для организации систематического контроля качества широкой линейки промышленных изделий.

Учебное заведение

НГТУ - многопрофильный университет в Новосибирске. Университет был учрежден в 1950 г. как Новосибирский электротехнический институт. В 1992 г. он был переименован в НГТУ.

В 2026 г. НГТУ является одним из крупнейших вузов региона - осуществляется подготовка по 95 направлениям (бакалавриат и магистратура). В составе университета 17 факультетов и институтов.

В числе важнейших задач НГТУ входит подготовка инженерных кадров высшей квалификации, научного и технического персонала для проектирования и производства, а также проведения исследований и испытаний с применением передового лабораторного оборудования. Университет ведет подготовку по образовательным программам таких областей наук, как: технические науки, информационные технологии (ИТ) и компьютерные инновации, естественные науки, социально-гуманитарные науки, экономика и управление.

Вуз является участником программы «Опорные университеты России».