Структура «Ростелекома», отвечающая за создание решений для блокировок в Рунете, ищет аппаратные платформы для ТСПУ, работающее как на американских чипах Intel, так и на процессорах Baikal-T отечественной разработки. Главное требование — попадание оборудования в реестр Минпромторга с высокими баллами локализации, чему может способствовать использования отечественного чипа. Правда, чип Baikal-T перестали выпускать еще в 2022 г. из-за санкций, а остатки распроданы.



Нужны российские платформы

Как выяснил CNews, ООО «РДП Энтерпрайз» планирует использовать для блокировок и фильтрации трафика в Рунете отечественные реестровые аппаратные платформы (пакетные брокеры) не только с американскими чипами Intel, но и с российскими Baikal-T в качестве сервисных процессоров.

«РДП Энтерпрайз» появилась в апреле 2025 г. и в ходе реструктуризации получила от разработчика DPI-систем (входят в состав ТСПУ — технических средств противодействия угрозам) «РДП.РУ» продукт для глубокой фильтрации трафика, команду разработки и действующие контракты. Компания развивает решения для операторов связи. Перечисленные структуры входят в периметр «Ростелекома». Траты государства на фильтрацию трафика в России постоянно растут. Как писал Forbes, в 2027–2029 гг. на эти цели из бюджета хотят направить 60 млрд руб., хотя еще два года назад планировалось потратить за этот же период 32 млрд руб.

Что планирует приобретать «РДП Энтерпрайз»

«РДП Энтерпрайз» в ноябре 2026 г. планировала переговоры с поставщиками оборудования на площадке «Росэлторг.Бизнес». В техзадании, которое получили потенциальные подрядчики, компания описала состав оборудования требуемой платформы.

Так, из технического задания следует, что нужен сетевой брокер пакетов в корпусе 1U на 32 порта QSFP28/QSFP+ (100GE) с пропускной способностью до 3,2 Тбит/с. В качестве коммутационной матрицы указан Intel Tofino, управляющая часть построена на Intel Core i3 и российском СНК (система на кристалле) Baikal-T BE-T1000 1,2 ГГц. Оборудование должно работать без ограничений на сторонние трансиверы SFP/QSFP, а control plane не должен влиять на обработку трафика.

ИИ Для фильтрации трафика ищут решение на российских сервисных процессорах Baikal-T

Ключевое условие к поставщикам — устройство должно быть включено в реестр российской промышленной продукции по постановлению Правительства России № 719 при подаче заявки, при поставке и в течение года после неt, иначе заявку отклонят. Поставка предварительно планируется по рамочному договору на три года, срок доставки по техзаданию — 7 дней.

В «РДП Энтерпрайз» прокомментировали свои планы.

«"РДП Энтерпрайз" проводит исследование рынка российских платформ формата network appliance (обеспечивают фильтрацию трафика, балансировку нагрузки, межсетевое экранирование, шифрование, мониторинг — прим. CNews) на базе процессоров архитектуры x86, а также платформ обработки трафика (пакетные брокеры — прим. CNews). Указанные платформы будут использоваться в составе собственных продуктов компании, таких как EcoSGE, EcoNTE и EcoTA. Конфигурации платформ определяются рыночным спросом и применяются в продуктовой линейке компании. Компания осуществляет переход к долгосрочному формату закупок», — пояснили CNews в «РДП Энтерпрайз». На вопрос о планах включения в состав оборудования процессоров Baikal-T в компании не ответили.

Поставщики уже заинтересовались

Судя по обнародованному техническому заданию, сходное по техническим характеристикам решение есть у АО «Сигналтек». Это сетевой брокер «Сигнал Балансер 32x100G» (32×100G, 3,2 Тбит/с, 1U, Baikal), свидетельствуют данные сайта компании. Устройство внесено в реестр российской радиоэлектронной продукции 28 июля 2026 г.

Росэлторг "РДП Энтерпрайз" опубликовала ТЗ к закупке сетевых брокеров

В «Сигналтек» CNews заявили, что действительно располагают востребованным оборудованием.

По словам коммерческого директора «Сигналтек» Дмитрия Абрагина, рынок пакетных брокеров растет и «32×100G в 1U» — это сейчас «золотой стандарт» класса агрегации для операторов, банков и ЦОД.

«Наиболее востребованы три типа устройств: плотные 100G-балансировщики, средний класс 10G/25G для предприятий и пока единичные 400G-решения «на вырост». Все три типа есть в портфеле программно-аппаратных комплексов компании АО «Сигналтек», — пояснил Абрагин.

По его словам, функционал пакетных брокеров из года в год совершенствуется, не изменен спрос на копирование одного и того же трафика между разными потребителями, такими как всевозможные мониторинговые системы, средства безопасности, контроля качества и надзорные органы.

«Максимальный спрос сейчас на относительно новые функционалы для рынка России, модификацию любых полей в заголовках пакетов данных и фабрику из пакетных брокеров, в чем "Сигналтек2 занимает лидирующую позицию», — утвреждает Абрагин.

Абрагин не уточнил информацию об использовании Baikal-T. В августе 2026 г. CNews цитировал гендиректора «Сигналтека» Алексея Алясева, который заявлял, что «Сигнал Балансер 32x100G» — это полностью российская разработка, единственная в своём классе, созданная на отечественной компонентной базе. «Сервисный процессор построен на российском чипе «Байкал-Т» (Baikal-T), в качестве материала печатных плат используется отечественный текстолит, а также используется элементная база российского производства», — заявлял глава компании. Оборудование дешевле западных аналогов, но не уступает им.

Зачем нужны сетевые брокеры

Сетевые брокеры используются в составе ТСПУ (своего рода «черные ящики» на сетях провайдеров, находящиеся под контролем «Роскомнадзора»). Например, они собирают трафик с нескольких операторских линков (например, 10G, 40G или 100G) и распределяют его по портам вычислительных нод DPI (системы глубокой фильтрации), писал «Хабр».

Такие устройства могут применяться как в составе решений информационной безопасности, так и для расширения возможностей систем, обеспечивающих блокировку доступа к интернет-ресурсам, пояснил CNews руководитель департамента информационных технологий MONS (входит в ГК «Корус Консалтинг») Евгений Пивоваров.

Брокеры удобны тем, что позволяют снизить нагрузку на системы анализа трафика и сократить затраты на их масштабирование, в целом повышая отказоустойчивость инфраструктуры, добавил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Baikal-T и локализация

По данным сайта «Байкал Электроникс», Baikal-T (BE-T1000, техпроцесс 28 нм) — отечественная система на кристалле на базе архитектуры MIPS Warrior P-class P5600. Он был выведен на рынок в 2015 г. и предназначен для встраиваемых решений и телекоммуникационного оборудования. По данным презентации компании, у процессора контроллер памяти DDR3-1600 и потребляемая мощность менее 5 Вт.



Опрошенные CNews эксперты полагают, что включение в состав оборудования Baikal-T позволяет придать ему статус российского и войти в нужные перечни с достаточным для локализации уровнем баллов, а значит применять устройства на объектах КИИ или для госзаказа. «Использование Baikal-T BE-T1000 позволяет позиционировать устройство как решение на отечественной элементной базе», — заявила CNews Анна Васильева, руководитель проектов Strategy Partners.

С ней согласен генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин. «Применение отечественного решения позволяет претендовать на дополнительные баллы локализации, что необходимо для включения продукции в реестр Минпромторга», — отметил эксперт.

Вопрос о низкой локализации подобного оборудования уже поднимался. В июле 2024 г. CNews писал, что комплексы ТСПУ, с помощью которых Роскомнадзор осуществляет управление трафиком в сетях операторов связи, переведен на отечественное оборудование. Но источник CNews среди разработчиков оборудования ТСПУ в июле 2024 г. уточнял, что оборудование пока отличается низкой степенью локализации из-за использования иностранной компонентной базы. Он также упоминал, что идет тестирование работы балансировщика трафика (это одна из частей сетевого брокера) под управлением чипа Baikal и СХД. К 2027 г. было запланировано появление отечественного телекоммуникационного чипа, после чего можно будет говорить о высокой степени локализации оборудования ТСПУ.

Правда сам процессор Baikal-T больше не производится в России, остатки распроданы, сообщили CNews в пресс-службе «Байкал Электроникс», назвав его былыми преимуществами низкое энергопотребление и большой набор периферийных интерфейсов.

Все современные процессоры серий «Байкал» производились на тайваньской фабрике TSMC. 4 мая 2022 г. Великобритания ввела санкции против российских разработчиков микропроцессоров: АО «МЦСТ» и «Байкал Электроникс». Выпуск процессоров на фабрике был остановлен. Гендиректор «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов в мае 2025 г. на конференции «Планирование карьеры в электронной области» в МИЭТ рассказал, что компания ввезла в Россию 85 тыс. процессоров Baikal-T, Baikal-M и Baikal-S. Он также отмечал, что все процессоры были распроданы.

Эксперты считают, что теперь основной вопрос кроется в доступности компонентов. По словам Цаплина, существующие запасы процессоров могут обеспечить выпуск отдельных серий оборудования, но при масштабировании производства и необходимости гарантировать многолетнюю сервисную поддержку особо актуальным станет вопрос именно стабильности поставок из запасов.