Правительство утвердило Правила маркировки телефонных вызовов из-за рубежа. Маркировка на сотовых телефонах будет осуществляться в текстовом формате, на стационарных телефонов абонент будет получать голосовое предупреждение (при наличии технической возможности).

Маркировка вызовов из-за границы

Правительство утвердило Правила маркировки вызовов с иностранных номеров. Об этом сообщает Минцифры. Сам документ пока не опубликован. Правила вступят в силу с 1 марта 2027 г.

Согласно сообщению Минцифры, на экране телефона будет отображаться надпись «Иностранный вызов». При наличии технической возможности также будет указана страна вызывающего номера. При этом вся информация не будет превышать 32 символов.

При наличии технической возможности, в случае поступления вызова на стационарный телефон абоненту сообщат об этом голосовым уведомлением. Услуга будет бесплатной для абонентов.

Сгенерировано ИИ Россиян будут особо предупреждать о получении телефонных звонков из-за границы

«Телефонные мошенники зачастую используют звонки с зарубежным номером, - заявили в Минцифры. – Пользуясь тем, что в ряде стран они визуально сходи в российскими, злоумышленники вводят граждан в заблуждение. Реализация проекта позволит сократить риски телефонного мошенничества».

Антимошеннический пакет законопроектов

Норма о необходимость маркировать поступающие из-за границы вызовы появилась во втором пакете поправок, направленных на противодействию мошенничеству в сфере ИКТ. Первая редакция данного законопроекта была принята в первом чтении весной 2026 г.

Изначально предполагалось ввести запрет по умолчанию на прием звонков из-за границы. Однако Комитет Госдумы по информационной политике, ИТ и связи предложил исключить запрет для звонков из-за границы, поступающих на стационарные телефоны. Это должно было бы позволить пожилым людям получать звонки от родственников из-за рубежа.

В окончательной редакции документа, принятой летом 2026 г., норма была изменена: теперь абонент вправе установить запрет на прием звонков из-за границы и иностранного плана нумерации. Также было сказано о необходимости передавать на пользовательское оборудование информацию об инициировании соединения из-за границы.

Запрет на прием звонков из-за границы можно установить с помощью ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) и с помощью визита в МФЦ (Многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных услуг). Снятие запрета возможно только путем личного визита в МФЦ.

Обязательная маркировка вызовов от организаций

В 2025 г., в рамках первого пакет антимошеннических поправок в Законе «О связи» была введена норма об обязательной маркировке вызовов, поступающих на сотовые сети от корпоративных абонентов и индивидуальных предпринимателей (ИП). Во исполнение требований закона Правительство утвердило Правила маркировки вызовов, вступившие в силу с 1 сентября 2025 г.

Информация об инициаторе вызова должна поступать на пользовательское оборудование в формате не более 32 символов. В ней должно быть указано наименование инициатора вызова – юридического лица и ИП – категория услуг («Банк», «Реклама», «Недвижимость» и пр.). Информация должна передаться в текстовом виде и занимать не более 32 символов. Для маркировки вызова его инициатор должен заключить договор с операторами связи.

Конфликт сотовых операторов и банков по поводу маркировки

В октябре 2026 г. руководители крупнейших сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС), «Мегафон» и «Ростелеком» владелец сотовым оператором «Т2 Мобайл») – предупредили, что с 15 октября 2026 г. заблокируют звонки от ряда крупнейших банков, которые не заключили с операторами договора о маркировке.

В ситуацию вмешалось Минцифры, попросив оператором отложить блокировку звонков от крупнейших банков. В конце октября 2026 г. «Вымпелком» договорился со со всеми крупными банками о маркировке вызовов. 14 ноября 2026 г. Минцифры сообщило о достижении сотовыми операторами «большой четверки» договоренности с крупнейшими банками о маркировке вызовов.