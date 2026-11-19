В России могут создать национальную библиотеку типовых сценариев реагирования на кибератаки. Компании смогут использовать эти сценарии для автоматизации защиты ИТ-систем. Рекомендация содержится в протоколе комитета Совета Федерации по экономической политике. Ответственным органом предлагают назначить Минцифры, но, по данным источников, вопрос могут поручить ФСБ. Также прорабатываются отдельные наборы сценариев для разных отраслей. Эксперты разошлись во мнениях о пользе инициативы: крупные компании уже имеют собственные библиотеки, которые собирали годами.

Проработка создания национальной библиотеки

В России могут создать библиотеку со сценариями реагирования на кибератаки, пишет «Коммерсант». Предполагается, что организации будут применять ее для автоматизации защиты информационных систем.

Инициатива зафиксирована в протоколе комитета Совета Федерации (Совфед) России по экономической политике по итогам октябрьского круглого стола, посвященного безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ). Документ имеется в распоряжении «Ведомостей» 19 ноября 2026 г.; его достоверность подтвердил источник в Совфеде.

Ответственным ведомством комитет предлагает назначить Минцифры. Вместе с тем, по сведениям собеседника «Ведомостей», знакомого с ходом обсуждения, создание библиотеки могут поручить ФСБ. Параллельно рассматривается формирование отраслевых комплектов сценариев.

Дополнительный инструмент

Начальник отдела по информационной безопасности (ИБ) компании «Код безопасности» Алексей Коробченко подчеркивает: чем сложнее ИТ-инфраструктура, тем шире набор возможных сценариев и нюансов реагирования. Поэтому национальная библиотека может служить лишь дополнительным, а не единственным элементом защиты, писал CNews.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Совета Федерации России рекомендовал создать библиотеку сценариев киберзащиты - ответственность может получить Минцифры или ФСБ

По мнению Коробченко, на практике она способна реализоваться по-разному - от текстовых пошаговых алгоритмов до автоматизированных технических процедур, запускаемых при заданных условиях.

Трудности при реагировании

Консультант по безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий связывает одну из ключевых трудностей российских предприятий с замедленной реакцией на кибератаки: компании нередко не имеют четкого представления о порядке действий при ИТ-инциденте. Для малого и среднего бизнеса национальная библиотека способна повысить результативность противодействия - при условии, что у ИТ-специалистов есть компетенции для ее применения. По оценке эксперта, такой ресурс будет полезен в любой отрасли, в том числе в банковской сфере, здравоохранении и телекоммуникациях.

По мнению Лукацкого, главная сложность состоит не в первичном сборе материалов, а в поддержании библиотеки в актуальном состоянии и ее регулярном обновлении с учетом новых ИТ-инцидентов, а также методов, техник и тактик злоумышленников. Реагированием на кибератаки занимается ФСБ, в том числе Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который является составной частью сил, предназначенных для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. Готовность этих структур обеспечивать постоянную актуализацию национальной библиотеки, по его оценке, пока не очевидна, о чем предупреждал CNews.

Различные подходы к ИТ-инцидентам

Директор по развитию центра мониторинга и реагирования на ИТ-инциденты по ИБ «К2 кибербезопасность» Александр Боярский отмечает, что крупный бизнес и коммерческие центры мониторинга уже много лет опираются на собственные базы сценариев. Эти наборы сформированы по результатам реальных расследований и встроены во внутренние процессы. При этом подходы организаций различаются: кто-то использует базовые рекомендации регуляторов, кто-то адаптирует зарубежные стандарты, кто-то получает материалы от вендоров и ИТ-интеграторов.

CNews CNews Analytics по данным Positive Technologies

Боярский указывает и на содержательный предел таких сценариев. Слишком общие формулировки, рассчитанные на универсальное применение, непригодны для работы дежурной смены. Избыточная детализация под конкретные ИТ-продукты, напротив, затрудняет адаптацию к чужой ИТ-инфраструктуре. Отдельным риском он называет психологический фактор: реальный атакующий действует вне шаблона, и механическое следование регламенту в ходе ИТ-инцидента скорее нанесет ущерб, чем поможет.

Объем российского ИБ-рынка

По данным Центра стратегических разработок, объем российского ИБ-рынка в 2025 г. достиг 364,4 млрд руб., увеличившись на 16,1% к 2024 г., сообщал CNews.

Около 74% пришлось на средства защиты информации, 26% - на услуги.

В сегменте средств защиты лидерами по выручке стали «Лаборатория Касперского» (20,1%) и Positive Technologies (16,8%).

Среди других значимых участников центр выделяет группу компаний (ГК) «Солар» и Bi.Zone.