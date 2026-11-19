Российский рынок инженерного ПО и ИТ-услуг (САПР, BIM/ТИМ и другие) вырастет почти вдвое к 2030 г. - с 65,2 млрд руб. в 2025 г. до 118,7 млрд руб. Рост стимулируют ИТ-импортозамещение и обязательные требования использовать отечественные решения в проектировании. Однако сдерживают замедление строительства, высокая ключевая ставка и широкое распространение нелицензионного ПО (до 70%). Многие компании покупают российский софт формально, но фактически им почти не пользуются.

Прогнозы по российскому рынку

Рынок инженерного программного обеспечения (ПО) и ИТ-услуг к 2030 г. может вырасти вдвое, пишет «Коммерсант» со ссылкой на прогнозы аналитиков J’son & Partners Consulting.

Российский рынок инженерного ПО и сопутствующих ИТ-услуг к 2030 г. увеличится почти вдвое - с 65,2 млрд руб. в 2025 г. до 118,7 млрд руб. По информации J’son & Partners Consulting, в исследовании учитывался спрос на системы автоматизированного проектирования (САПР) для строительства и изысканий, технологии информационного моделирования (ТИМ) и среды общих данных. Более половины этого сегмента занимает САПР. Рынок ТИМ, по оценке аналитиков, вырастет с 5,8 млрд руб. в 2025 г. до 16,4 млрд руб. к 2030 г., также предупреждал CNews.

Сгенерировано Riverflow V2.6 Pro ИТ-импортозамещение разгонит рынок инженерного ПО с 65 до 119 миллиардов к 2030 году

«Объемы строительных работ по устранению чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах и строительство на новых территориях остаются потенциальным резервом роста ТИМ», - отметил исполнительный и технический директор компании «СиСофт Девелопмент» Игорь Орельяна Урсуа.

Факторы роста и ограничения

Среди драйверов спроса на отечественное ПО в строительстве аналитики выделяют заказы топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и инфраструктуры, требования по ИТ-импортозамещению и в том числе на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), а также распоряжение использовать ТИМ при разработке проектной и рабочей документации. Этим факторам противостоят высокая ключевая ставка в России, значительный дефицит ИТ-кадров и замедление темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), в январе-сентябре 2026 г. объем строительных работ в России составил 13 трлн руб., что на 2,1% меньше, чем в 2025 г. за этот же период.

По прогнозам Центрального банка (Центробанк) России, в 2027 г. ключевая ставка будет снижаться невысокими темпами, отметил коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. В результате сохранятся дорогое проектное финансирование и заградительные параметры рыночного кредитования. «Полноценного восстановления спроса на жилье в 2027 г. ждать не следует, информировал CNews, тем более с учетом резкой трансформации семейной ипотеки. Сегмент коммерческой недвижимости сталкивается со схожими проблемами», - добавил он.

«С 1 октября 2026 г. «Семейная ипотека» работает по новым правилам: она стала временной, адресной и демографически ориентированной. Но главное изменение - льготная ставка для всех заемщиков действует лишь 15 лет с момента заключения договора, после чего банк вправе ее повысить», - напомнила руководитель отдела юридического сопровождения клиентов ООО «Космовизаком» Элина Бакаева.

Разрыв между закупками и реальным применением

Исследователи J’son & Partners Consulting фиксируют сохраняющийся разрыв между объемами закупок инженерного ПО и его фактическим использованием. К концу 2023 г. доля российских САПР в официальных закупках достигла 90%, однако среди применяемых лицензий на отечественное ПО приходилось лишь 15-20%. По оценке компании «Нанософт», без лицензии используется до 70% инженерного ПО.

Участники рынка, опрошенные «Коммерсантом», указывают и на существование «формального building information model (BIM)» - это международная терминология для ТИМ, когда строительные компании приобрели ИТ-решение, но практически им не пользуются.

«Регулятор требует наличия модели на этапе экспертизы, но не всегда контролирует или экономически стимулирует ее практическое применение на стройплощадке», - пояснил руководитель профильного департамента компании «Софтлайн Решения» Николай Флягин.

Сложности внедрения отечественных ИТ-решений

ИТ-импортозамещение требует затрат, на которые компании не всегда готовы, отметила генеральный директор J’son & Partners Consulting Светлана Водянова. По ее словам, приобрести программу недостаточно: необходимо перенести данные и библиотеки, обучить сотрудников, интегрировать решения между собой. При этом строительные проекты всегда находятся под давлением жестких сроков.

«Российское инженерное ПО должно конкурировать. Если после первой закупки у предприятия не появляется оснований продолжать работу в ИТ-системе, рассчитывать на устойчивый рост спроса трудно», - добавил директор направления развития технологий инженерного моделирования ИТ-холдинга Т1 Алексей Харитонович.