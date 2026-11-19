CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2027», которая пройдет в Москве 13 марта 2027 г.



Российский сектор MedTech завершил фазу первичного технического оснащения и приступил к этапу интеллектуальной интеграции. Главным итогом стало полномасштабное развертывание Единого цифрового контура на базе ЕГИСЗ, объединившего государственную и частную медицину. Это создало фундамент для беспрепятственного обмена сведениями: теперь персональный медицинский профиль и результаты диагностики консолидируются в личном кабинете гражданина на Госуслугах, обеспечивая прозрачность и преемственность лечения.

CNews проводит конференцию "Цифровое здравоохранение 2027"

Центральным вектором развития стали ИИ-сервисы, ориентированные на анализ диагностических изображений и автоматизированную помощь врачу в постановке диагнозов. Внедрение систем удаленного мониторинга и телемедицины позволило перейти к модели проактивного ведения пациентов. Ставка на аналитику не только открыла путь к персонализированной терапии, но и оптимизировала логистику внутри клиник, радикально сократив бюрократическую нагрузку и время ожидания медицинской помощи.



Среди докладчиков:

Андрей Руднёв, Директор по ИТ, «СберЗдоровье»

Константин Кудашёв, Директор по технологической политике и цифровым инновациям, «Медскан»

Василий Светлов, Руководитель рабочей группы АМФП по цифровизации здравоохранения

Андрей Бурсов, Врач-офтальмолог, советник по цифровой медицине, «Институт системного программирования РАН»

Максим Петухов, Директор службы ИТ, АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

Елизавета Меркулова, Директор по развитию медицинских сервисов, «Ригла-Здравсити»

Светлана Закирова, Директор по развитию бизнеса, к.б.н., «ГЕРОФАРМ»

Светлана Бесчастнова, Исполнительный директор, «Биотика»

Елена Николаева, Начальник юридического отдела, ФГБУ «НМИЦ колопроктологии имени А.Н. Рыжих»

Основные вопросы конференции:

Цифровая медицина в России

Каковы приоритеты долгосрочной стратегии цифровой трансформации национального здравоохранения?

Какую роль играет единый цифровой контур в формировании бесшовной среды управления медицинскими данными на государственном уровне?

Какова динамика выравнивания технологического ландшафта между субъектами РФ и кто задает стандарты лидерства?

Как цифровизация нивелирует территориальные и инфраструктурные барьеры в оказании профильной помощи?

Как выстроена интеграция коммерческой медицины в общую структуру государственных информационных систем?

Электронные медицинские сервисы

Каковы темпы и глубина импортозамещения критического ПО и аппаратных решений в медицинских организациях?

На каком этапе находится переход к юридически значимой безбумажной модели ведения медицинской документации?

Каков уровень готовности инфраструктуры к повсеместному внедрению электронных рецептов?

Как развивается дистанционное взаимодействия между специалистами и в формате «врач-пациент»?

Каков потенциал систем удаленного контроля состояния здоровья в контексте снижения нагрузки на стационарное звено?

Искусственный интеллект и большие данные

Каковы стратегические перспективы внедрения искусственного интеллекта в структуру современного здравоохранения?

В каких клинических и административных направлениях российские ИИ-сервисы демонстрируют наибольшую эффективность?

Какие результаты продемонстрировало внедрение систем поддержки принятия врачебных решений?

Как выстроена модель оборота обезличенных медицинских сведений и кто главный потребитель глубокой аналитики?

Насколько эффективно используются большие данные для стратегического планирования ресурсов системы здравоохранения?

Проблемы и решения

Какие механизмы используются для выравнивания уровня технологической оснащенности между городскими агломерациями и сельскими медицинскими пунктами (ФАПами)?

Как выстроена система противодействия киберугрозам в медицинском контуре?

Каковы причины сохранения избыточного дублирования информации («двойного ввода») и как перейти к принципу однократного внесения сведений?

Как решается проблема фрагментированности медицинских информационных систем для достижения бесшовного обмена данными между регионами и ведомствами?

Какова адаптировать медицинский персонал к цифровой среде и преодолеть дефицит узкопрофильных ИТ-специалистов в отрасли?

Будущее цифровой медицины

Какие задачи цифровизации здравоохранения необходимо решить на горизонте 3–5 лет?

Каковы прогнозные показатели объема российского рынка цифрового здравоохранения и ожидаемая доля сегмента ИИ-решений?

Насколько реалистичны перспективы внедрения полностью автономных диагностических комплексов в труднодоступных районах?

Способны ли ИИ и анализ больших данных обеспечить фундаментальный сдвиг от реактивного лечения к долгосрочному прогнозированию и превентивной медицине?

Каковы перспективы массового внедрения концепции цифровых двойников организма и как это трансформирует подход к терапии?

К участию приглашаются представители государственных и коммерческих лечебных заведений, представителей фармацевтической отрасли, научных и образовательных учреждений, работающих в сфере здравоохранения, ИТ-компаний, предлагающих цифровые решения для здравоохранения, а также аналитики и независимые эксперты.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 24000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: achetvernin@itzconf.ru Четвернин Алексей