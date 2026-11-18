Председатель Верховного суда Игорь Краснов утвердил концепцию цифровой трансформации судебной системы. В России появится понятие «цифровое судебное дело» и новая ГИС «Цифровое правосудие» с искусственным интеллектом. Она заменит неудавшуюся ГАС «Правосудие», на которую было потрачено 15 лет и миллиарды рублей.



Цифровизация судебной системы

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов утвердил концепцию цифровой трансформации судебной системы страны до 2030 г. Ее главным принципом станет приоритет электронного взаимодействия при сохранении бумажного канала приема документов в целях недопущения «цифровой дискриминации», выяснил «Коммерсант».

Для реализации планов цифровизации введут понятие «цифровое судебное дело» и создадут единую отраслевую платформу «Цифровое правосудие» (ГИС ЦП). Она заменит признанную неэффективной ГАС «Правосудие» и картотеку арбитражных дел «Арбитр».

Для автоматизированного формирования статистической отчетности будут применяться технологии ИИ. Для безопасной эксплуатации системы построят не менее двух отдельных ЦОД. К 2030 г. 80% всех судебных дел и всех судебных извещений должны формироваться в ГИС ЦП. Доля электронных процессуальных обращений должна составлять не менее 85%.

Сгенерировано ИИ Новая ГИС «Цифровое правосудие» заменит существующую ГАС «Правосудие»

Существующую ГАС «Правосудие» Судебный департамент при Верховном суде признал неспособной обеспечить эффективную поддержку деятельности судов, как писал CNews в июне 2026 г.

Этапы реализации

Сами авторы концепции признали, что существует риск срыва сроков реализации проекта, учитывая его масштабность, а также то, что в стране сохраняется «цифровое неравенство» регионов. Еще одна возможная, хотя, по их мнению, менее вероятная причина — нехватка финансирования.

Для минимизации рисков предполагается поэтапное внедрение и параллельное сохранение действующих цифровых судебных сервисов.

Первый этап предполагает создание в 2026-2027 гг. рабочей группы по формированию функциональных требований к ГИС, разработку модели цифрового дела, подготовку пакета необходимых поправок в законодательство.

Вторым этапом станет запуск в 2028 г. базовой конфигурации ГИС ЦП и начало подключения к ней судов. Третий этап — масштабирование — запланирован на 2029 г.

Первый заход на электронное «Правосудие»

Сколько будет выделено бюджетных средств на создание ГИС ЦП, не уточняется. На развитие ГАС «Правосудие» и ее сервиса «Правосудие онлайн» только на 2021-2024 гг. федеральный проект «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика» предусматривал выделение из федерального бюджета 2,34 млрд руб.

Ее концепция сформировалась еще весной 2002 г., а за создание отвечал Судебный департамент при Верховном суде. Задачей было создать сервис взаимодействия граждан и организаций от момента подачи цифровых документов до вынесения судебных решений в цифровом виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ, «Госуслуги»).

Автоматизированная система «Правосудие» была создана 15 лет назад с использованием зарубежных программно-технических решений, которые более не поддерживаются разработчиками на территории России. Так объяснил проблемы с функционированием «Правосудия» заместитель гендиректора Судебного департамента Сергей Бессчасный.