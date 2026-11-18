Центробанк обязал российские банки до 1 сентября 2027 г. передать информацию обо всех действующих картах граждан в систему учета платежных карт. В частности, кредитные организации должны предоставить номер и вид карты, с которой осуществляются денежные переводы, а также ИНН клиента. Также регулятор установил правила ведения реестра. НСПК будет круглосуточно принимать, обрабатывать и хранить информацию от банков и предоставлять им доступ к собранным данным. Также Центробанк и российские банки обяжут в течение часа после операции передавать ФНС сведения об оплате гражданами товаров и услуг.

Регулирование банковских карт

Центральный банк (Центробанк) России поставит под контроль все карты россиян для контроля за переводами, пишут «Ведомости».

В ноябре 2026 г. регулятор установил архитектуру будущего объединенного реестра платежных карт и порядок передачи банками сведений в него. 17 ноября на сайте Центробанка были размещены два указания по этому вопросу, подписанные председателем Эльвирой Набиуллиной.

Учетная система создается ради контроля за лимитом выпуска: начиная с 1 сентября 2027 г. гражданин сможет держать суммарно не более 20 карт во всех кредитных организациях. Подобное ограничение закреплено законом, утвержденным в июне 2026 г. Карты, оформленные ранее, изыматься не будут - ограничение распространяется исключительно на новые выпуски.



Кредитным организациям предстоит загрузить в реестр весь накопленный массив сведений. Не позднее 31 августа 2027 г. включительно им надлежит направить номера и виды всех карт, оформленных на физических лиц до этой даты, а также идентификационные номера налогоплательщиков (ИНН) клиентов. Когда карта уже была внесена в систему, а затем закрыта, об этом требуется уведомить.

Сгенерировано MiniMax H3 Image Highspeed Центробанк потребовал передачи всех данных о картах россиян в единую базу, чтобы осложнить жизнь дропперам

Начиная с 1 сентября 2027 г. система функционирует в текущем режиме. Информацию о новой карте, включая выпущенную взамен прежней, банк направляет в момент ее выдачи. Сведения о закрытой карте подаются в день прекращения ее использования с указанием причины: заявление клиента, инициатива банка либо расторжение договора банковского счета или договора об использовании электронного средства платежа. Если ИНН клиента на момент выдачи карты отсутствовал, уведомление направляется в день его получения банком.

Сведения об остатках или операциях по картам в реестр не передаются, что следует из указания, - только ИНН, номер и вид карты.

Согласно данным Центробанка, на 1 июля 2026 г. в России насчитывалось 525,62 млн платежных карт, из них 459 млн дебетовых, остальные - кредитные. С начала 2026 г. их число уменьшилось на 3,5%.

Доступ к информационной системе

Оператором реестра станет Национальная система платежных карт (НСПК). Ей предстоит обеспечить банкам ежедневный и круглосуточный доступ к информационной системе, принимать и обрабатывать их данные, а также хранить их в едином хранилище.

В каждой записи будут содержаться ИНН клиента-физлица, номер и вид выданной ему карты либо номер карты, пользоваться которой уже нельзя, отметил представитель Центробанка. Из сведений должно быть понятно, какое количество карт оформлено на конкретного человека.

Пересмотр требований

До 1 января 2028 г. банки должны будут получить сведения об ИНН клиентов-физлиц, уже обслуживающихся в банке, - это закрепляют поправки ко второму чтению законопроекта об особенностях исполнения бюджета России.

Если клиент не предоставит данные до 1 июля 2028 г., банк вправе приостановить ему на шесть месяцев дистанционный доступ к счетам, а также ограничить возможность снимать наличные.

Еще через полгода, если клиент так и не передал данные об ИНН, банк сможет закрыть дистанционный доступ к счетам и картам, указано в законопроекте.

Борьба с мошенничеством

Нововведения являются частью масштабной кампании, цель которой - осложнить жизнь дропперам, через карты которых выводят украденные у граждан деньги. Привязка к ИНН необходима для работы платформы «Антидроп», которая позволит регулятору доводить до всех банков информацию о подозрительных операциях граждан. Законопроект, регламентирующий работу сервиса, внесен в Госдуму 11 ноября 2026 г.

Дропперы - это подставные лица, которые предоставляют мошенникам за комиссию свои банковские карты для обналичивания или перевода украденных денег. В апреле 2026 г. это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников, о чем писал CNews.

Центробанк наделят функцией выявления рисков совершения физлицами подозрительных операций с использованием своих платежных средств. Регулятор будет передавать информацию в банки через личные кабинеты, а также в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). С 2027 г. российские банки смогут опираться на эти данные, а подозреваемым в сомнительных операциях клиентам ограничат внесение наличных и зачисление переводов от других граждан суммой 30 тыс. руб. в месяц, предупреждал CNews.

По задумке Центробанка, ИТ-платформа должна не допустить «миграции дропов из банка в банк и исключить дробление их операций на небольшие суммы одновременно в нескольких банках» для обхода антиотмывочных процедур.

Мнение эксперта

Ранее ИНН не требовался при оформлении карты, однако банк сохранял право уточнить эти сведения у клиента или через государственные сервисы, отмечает руководитель блока розничного бизнеса ТКБ Владимир Стасевич. Закон в России говорит о передаче полученных банком ИНН, поэтому само по себе отсутствие номера не приведет к блокировке уже выданной карты - она продолжит работать, но, вероятно, потребуются дополнительные разъяснения регулятора, указывает банкир.

Практическое следствие возникнет при выдаче новых карт, полагает Стасевич: с 1 сентября 2027 г. перед выпуском карты банк будет обязан проверить, сколько карт у клиента уже есть. Без ИНН такая проверка невозможна, поэтому при оформлении новых карт его наличие станет фактически обязательным.