«Ростелеком» должен был по госконтракту реконструировать систему оповещения жителей Адыгеи о чрезвычайных ситуациях, в том числе об атаках БПЛА. Однако приемная комиссия обнаружила ряд существенных недостатков. Арбитражный суд оштрафовал компанию на 24 млн рублей за срыв проекта.



Штраф за ненадлежащее исполнение

Арбитражный суд Адыгеи оштрафовал ПАО «Ростелеком» по иску республиканского ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Республики Адыгея» на сумму 24,5 млн руб. Решение вступило в силу, выяснил «Коммерсант».

Суд встал на сторону истца и признал исполнение «Ростелекомом» работ по реконструкции системы оповещения жителей о чрезвычайных ситуациях, в том числе об атаках БПЛА, несвоевременным и ненадлежащим.

Главная претензия заключалась в отсутствии интеграции смонтированного оборудования в действующую инфраструктуру — она не была осуществлена в результате реализации проекта.

Сгенерировано ИИ «Ростелеком» плохо справился с реконструкцией системы оповещения о ЧС

Ответчик пытался доказать, что по условиям контракта от него этого не требовалось и даже подавал встречный иск к ГКУ с требованием выплатить задолженность в сумме 128 млн руб.



Многочисленные недоработки

Госконтракт на 130 млн руб. был заключен ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС) Республики Адыгея» с «Ростелекомом» в августе 2023 г. «Ростелеком» обещал к январю 2024 г. поставить, смонтировать и настроить оборудование для региональной автоматизированной системы оповещения.

В результате реконструкции планировалось расширить территорию приема сигнала экстренных служб о ЧС и установить по всему региону, включая небольшие населенные пункты, мощные громкоговорители и сирены.

«Главная цель системы оповещения — предупредить людей, минимизировать число жертв, предотвратить панику и скоординировать действия граждан в условиях угроз, что имеет особое значение в современных условиях. Цель контракта — расширение территории оповещения населения — не достигнута», — указано в судебных материалах.

В ходе приемочных испытаний в январе 2024 г. специалисты ГКУ выявили многочисленные недоработки: акустические установки не срабатывали, протоколы взаимодействия оборудования и сертификаты не представлены, интеграция в существующую систему оповещения не обеспечена. ГКУ сначала потребовало устранить недостатки, а потом обратился в суд для взыскания пеней и штрафов.

Штрафы «Ростелекома»

Размер наложенного на «Ростелеком» штрафа в 24 млн руб. относительно небольшой.

В 2022 г. Минцифры оштрафовало его на 133 млн руб. за недоработки по инфраструктуре электронного правительства. В августе 2025 г. был выставлен штраф в размере свыше 136,8 млн руб. по контракту на предоставление вычислительных мощностей. При этом сумма контракта между Минцифры и «Ростелекомом» составляла 15,3 млрд руб.

«Ростелеком» в 2009 г. был назначен единым исполнителем работ, связанных с развитием и поддержкой инфраструктуры электронного правительства. С тех пор Минцифры регулярно штрафует компанию за неполное выполнение требований госконтрактов.