Власти хотят дать налоговые льготы производителям БПЛА

Минпромторг хочет распространить налоговые льготы на производителей дронов, роботов и станков с ЧПУ. Согласно проекту постановления, льготы с 2027 года охватят более 3,5 тыс. предприятий, но бюджет может потерять до 14 млрд рублей.

Льготы для всех

Как выяснил CNews, Минпромторг хочет расширить налоговые льготы на производителей дронов и роботов. Это следует из опубликованного в ноябре 2026 г. проекта постановления Правительства на портале нормативно-правовых актов.

Документ существенно расширяет перечень производителей электронной продукции, облагаемой налогом на прибыль по ставке 8% и страховыми взносами по тарифу 7,6% вместо стандартных 25% и 30% соответственно.

Отдельно прописаны аддитивные установки (3D-принтеры) и оборудование для автоматизации складов. Самая же обсуждаемая новация — беспилотные авиационные системы всех аэродинамических схем: вертолетного, самолетного, мультироторного типов, а также дроны с вертикальным взлетом и посадкой и «прочие типы, не включенные в другие группировки».

В части станкостроения это лазерные, токарные, фрезерные и металлообрабатывающие станки с электронной системой управления. В робототехнике — промышленные роботы, робототехнические комплексы, ячейки и целые роботизированные линии.



Сгенерировано ИИ Производители БПЛА могут получить налоговые льготы

Если документ будет принят, льготы впервые получат производители беспилотных авиационных систем, промышленных роботов и станков с числовым программным управлением. Изменения вступают в силу с 1 января 2027 г. и затронут более 3,5 тыс. российских предприятий.

Зачем это нужно

В сводном отчете к проекту постановления Минпромторг прямо признает, что действующий перечень (постановление № 1310) устарел и ставит производителей дронов, роботов и станков «в неравное положение по сравнению с другими предприятиями радиоэлектронной отрасли».

Цель инициативы — не просто снизить налоговую нагрузку, а высвободить ресурсы для развития производств, повысить конкурентоспособность отечественной продукции и укрепить технологический суверенитет.

По оценке ведомства, адаптация к новым правилам потребует от бизнеса около 621 млн рублей за шесть лет.

Особая позиция Минфина

Однако против инициативы выступает Министерство финансов. Как ранее писали «Ведомости», в июне 2026 г. Минфин уже выступал против расширения льгот на электронику, роботов и БПЛА.

В своих комментариях на проект Минпромторга финансовое ведомство назвало меру «крайне обременительной» в условиях санкционного давления и оценило выпадающие доходы внебюджетных фондов в 13,05 млрд руб. в 2027 г. и 14,05 млрд рублей в 2028 г.

Тогда Минфин предлагал сосредоточиться на альтернативных инструментах — компенсации части затрат, льготных кредитах, лизинге и грантах на исследования, — вместо расширения налоговых преференций.

Впрочем, государство располагает и другими механизмами поддержки отрасли. Национальный проект по беспилотным авиационным системам (БАС) был утвержден в декабре 2023 г. с объемом финансирования из госбюджета в размере 696 млрд руб. до 2030 г. Он включает пять федеральных проектов и предполагает льготное кредитование производств, субсидии на сертификацию, гранты для резидентов научно-производственных центров и развитие образовательных программ. Кроме того, для беспилотников действует отдельная налоговая льгота — нулевая ставка НДС на дроны массой от 0,15 до 30 кг, которая применяется до 31 декабря 2027 г.