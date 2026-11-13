«Софтлайн» отстоял тайну своих акционеров и не будет платить по долгам партнеров «АйТи»

Суд отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в раскрытии пайщиков ЗПИФ «Аксиома Капитал», являющегося контролирующим акционером «Софтлайна». В АСВ заподозрили, что активы ставшей банкротом группы «АйТи» перешли в «Софтлайн», владельцы которого не известны. Следом суд вообще исключил «Софтлайн» из данного процесса.

«Софтлайн» и банкротство «фиктивного юридического лица»

Арбитражный суд Москвы провел два заседания по делу о банкротстве московской ИТ-компании «Интеграция», в которые были вовлечены группа «Софтлайн» и ее структуры.

Оба заседания закончились успешно для «Софтлайн». ООО «Интеграция» была признана банкротом в 2023 г. по иску Роскомснаббанка из Республики Башкортостан. Сам банк с 2021 г. является банкротом и находится под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которая и представляет его интересы в судах.

В отношении бывшего председателя правления и основного собственника Роскомснаббанка Флюра Галлямова и других бывших топ-менеджеров банка возбуждено уголовное дело о выводе из кредитной организации 8 млрд руб. и кражи 690 млн руб. у вкладчиков электронной инвестиционной платформы «Золотой запас». Галлямов и ряд фигурантов данного дела находятся в розыске.

Сгенерировано ИИ Суд отказал Агентству по страхованию вкладов в раскрытии пайщиков фонда - контролирующего акционера «Софтлайн»

Один из фигурантов данного уголовного дела Роберт Габитов в мае 2025 г. оформил явку с повинной, признав организацию схемы по выводе денежных средств из «Интеграции» в подконтрольное ему уфимское ООО «Квант».

«Квант», ранее носивший название «Форум», к настоящему моменту признан банкротом по иску АСВ.

В АСВ полагают, что «Интеграция» была фиктивным юридическим лицом, не занимавшимся реальной деятельностью. Бенефициаром (конечным собственником) «Интеграции» в АСВ считают Флюра Галлямова. Он вместе с другими бывшими топ-менеджерами Рсокомнаббанка и их родственниками являются соответчиками по иску АСВ о привлечению к субсидиарной ответственности в рамках банкротства «Интеграция».

«Центр убытков» группы «АйТи»

Однако требования АСВ простираются гораздо дальше и касаются известных участников ИТ-рынка. В агентстве полагают, что кредиты на сумму около 700 млн руб., которые «Интеграция» получала от Роскомснаббанка, были переданы в структуры группы «АйТи». По мнению АСВ, «Интеграция» была «центром убытков» группы «АйТи», тогда как «центр прибыли» был в недрах самой группы «АйТи».

«АйТи» - один из старейших участников российского ИТ-рынка. Группа компания была создана в 1990-е годы Тагиром Яппаровым и Игорем Касимовым. Позднее партнеры создали группу компаний «Аплана», которая продала часть своих активов «Софтлайну». Так, в 2020 г. «Аплана» продала «Софтлайн» свой аутсорсинговый бизнес.

В 2022 г. «Аплана» продала «Софтлайн» «Академию АйТи» (была переименована в «Софтлайн Образовательный Холдинг»). Позднее «Аплана» продала в «Софтлайн» ряд разработчиков ПО - «Босс Кадровые Системы», «Робин», «Робин Облако», «Преферентум» и «Реляционное программирование». Затем внутри «Софтлайн» данные разработчики ПО были объединены в компанию «СЛ Софт»

В 2023 г. Тагир Яппаров стал вице-президентом и гендиректором «СЛ Софт». В компании перешли и другие топ-менеджеры «АйТи»/«Аплана», например Виктор Вайнштейн стал управляющим директором «СЛ Софт», а Вячеслав Витко продолжал возглавлять «Софтлайн Образовательный холдинг».

В 2025 г. сообщалось об оставлении Яппаровым должности гендиректора «СЛ Софт». Параллельно ряд структур группы «АйТи», включая головную структуру – УК «АйТи» и «Логика бизнеса» - были признаны банкротами. Банкротом также объявил себя Игорь Касимов.

Весной 2026 г. суд, в рамках банкротства «Интеграции», удовлетворяя ходатайство АСВ о наложении ареста на активы бывших топ-менеджеров Роскомснаббанка и бывших топ-менеджеров и владельцев «АйТи», также наложил арест на акции «Софтлайна» и ряд ее дочерних структур, включая «СЛ Софт» и компанию «Фабрика Бизнеса» (FabricaOneAI).

Вскоре суд снял арест с активов «Софтлайна», так как у компании среди акционеров есть госбанки - Газпромбанк и Внешэкономбанк. Однако у «Фабрики ПО» сорвалось IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, в ходе которого планировалось привлечь 2 млрд руб.

В связи с этим «Софтлайн» обратился в Арбитражный иск к АСВ и Роскомснаббанку о взыскании убытков на сумму 5,4 млрд руб. АСВ свою вину отрицает. Данное дело ведет тот же судья, что и дело о банкротстве «Интеграции» - Матвей Грачев. Ранее по ходатайству «Софтлайна» суд перенес рассмотрение данного дела до рассмотрения дела о привлечении к субсидиарной ответственности «Софтлайна» и иных лиц по делу о банкротстве «Интеграции». Со своей стороны, АСВ пыталось оспорить в судах апелляционной и кассационной инстанций наложение ареста на активы «Софтлайна», но безуспешно.

Попытка раскрытия реальных владельцев «Софтлайна»

В рамках заседания, состоявшегося в августе 2026 г., представитель АСВ заявил ходатайство о направлении запроса в специализированный депозитарий и реестродержатель относительно выявления состава пайщиков ЗПИФ (закрытого паевого инвестиционного фонда) «Аксиома Капитал», являющегося контролирующим акционером ПАО «Софтлайн». В «Софтлайне» возражали против удовлетворения данного ходатайства, а также направило свое ходатайство - о закрытии процесса в связи с наличием в нем конфиденциальных данных.

Представитель «Софтлайна» напомнил, что ранее АСВ уже пыталось запросить данную информацию в рамках банкротства другой ИТ-компании - «Арсеналъ», которая также имела взаимоотношения с «АйТи» и Роскомснаббанком.

Представитель «Софтлайна» также утверждает, что в ходе предыдущего заседания он уже пытался вручить представителю АСВ письменный ответ от специализированного депозитария, в котором, со ссылкой на данные реестродержателя утверждалось, что интересующих АСВ лиц среди пайщиков ЗПИФ «Аксиома Капитал» нет.

Однако представитель АСВ, по словам представителя «Софтлайна» в прошлый раз отказался «физически» брать данный документ. Представитель «Софтлайна» провел аналогию с знаменитым процессом между российскими олигархами Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, проходившем в лондонском суде в 2011-2014 гг. Тогда, чтобы вручить Абрамовичу повестку в суд, Березовский настиг его в одном из лондонских бутиков, но Абрамович отказался брать повестку и убежал.

Зачем «Софтлайн» избрал «закрытую форму собственности»

В ходе заседания, состоявшего 6 ноября 2026 г., представитель «Софтлайна» смог вручить представителю АСВ ответ из депозитария. Изучив документ, представитель АСВ счел его недостаточным. «Здесь указано, что лица, привлеченные к субсидиарный ответственности в рамках банкротства «Интеграция», не входят в число пайщиков ЗПИФ «Аксиома Капитал», но это не значит, что туда не входят аффилированным с ними структуры, - заметил представитель АСВ. - Вы же специально избрали такую «закрытую» структуру собственности. Может там вообще среди пайщиков иностранные лица?»

«Вы так говорите, как будто ЗПИФ - это что-то незаконное», - возразил представитель «Софтлайна». По его мнению, АСВ специально придумывают основания, чтобы выяснить корпоративную структуру собственности «Сотфлайна», хотя «Софтлайн» не являлся контролирующим лицом «Интеграции».

«А вы предоставьте информацию о своих пайщиках, и мы все выясним», - ответил представитель АСВ. Он продолжил свою мысль о том, что «Интеграция» была фиктивным юридическим лицом, переводившим денежные средства в группу «АйТи».

Затем активы «АйТи» перешли в «Софтлайн», одновременно с чем произошли изменения в структуре собственности «Софтлайна». Представитель «Софтлайна» возразил, что его компания купила лишь часть активов «АйТи», а изменения в структуре собственности «Софтлайна» и создание «Аталайя» (формальный владелец контрольной доли в «Софтлайне») произошло позже.

«Софтлайн» первоначально был частью международной группы Softline, созданной россиянином Игорем Боровиковым.

В 2022 г. российский и международный бизнесы группы были разделены. Глобальный Softline был переименован в Noventiq, а российский «Софтлайн» сначала отошел Боровикову, а затем был продан компании «Аталайя», которая принадлежит ЗПИФ «Аксиома Капитал».

Данный ЗПИФ сначала находился под управлением «Тетис Кэпитал», а теперь - «Баланс Эссет Менеджмент». Далее «Софтлайн» получила листинг на Московской бирже, после чего доля «Аталайя» размылась. По данным инвестиционного проспекта «Фабрика ПО», «Аксиома Капитал» продолжает быть контролирующим акционером «Софтлайн».

Спор представителей «Софтлайна» и АСВ о том, когда произошли изменения в корпоративной структуре «Софтлайна», был прерван судьей Грачевым: он отклонил как ходатайство АСВ о раскрытии бенефициаров «Софтлайна», так и ходатайство «Софтлайна» о закрытии процесса.

«Софтлайн» почувствовал себя лишним

Еще одно ходатайство «Софтлайна» было связано с выделением претензий к компании в отдельное производство. «Ваша честь, мы лишние на этом «празднике жизни», - заявил представитель «Софтлайна». Он добавил, что в рамках данного процесса большое число различных ходатайств, включая «запрос родословной из XIX века». Представитель «Софтлайна» имел ввиду заявленное на заседании 6 ноября 2026 г. ходатайство АСВ о направлении в ЗАГС Республики Башкортостан запроса относительно матери Флюра Галлямова (женщина 1932 г. рождения), АСВ подозревает, что Галяммов может быть родственником Тагира Яппарова, суд данное ходатайство удовлетворил.

По мнению представителя «Софтлайна», эти события негативно влияют на бизнес компании, и она не должна быть их заложником. Представитель АСВ возражал против удовлетворения данного ходатайства, но судья Грачев выделить претензии в отношении «Софтлайна» в отдельное разбирательство.

12 ноября 2026 г. состоялось отдельное разбирательство в рамках претензий АСВ к «Софтлайну». Представитель АСВ вновь направил ходатайство о раскрытии пайщиков ЗПИФ «Аксиома Капитал». По его мнению, представленного «Софтлайн» ответа об отсутствии среди пайщиков фонда интересующих АСВ лиц недостаточно. В АСВ вообще назвали странным, что «Софтлайн» использует закрытую форму собственности. Суд повторно отклонил данное ходатайство.

Куда «АйТи» дела деньги от «Софтлайна»

Далее представитель АСВ обратил внимание, что из шести приобретенных у группы «АйТи» компаний «Софтлайн» представил отчеты о целесообразности приобретения (due diligence) только в части «Академия АйТи», «Преферентум» и «Робин».

А вот в части «Робин Облако», «Босс кадровые системы» и «Реляционное программирование» таких отчетов не было предоставлено. Кроме того, по сведению представителя АСВ, в рамках дела о банкротстве УК «АйТи» уже поданы иски о признание недействительными сделок по продаже «Босс Кадровые Системы», «Преферентум» и «Реляционное программирование».

В АСВ заподозрили, что денежные средства, полученные группой «АйТи» от сделок с группой «Софтлайн», могли вернуться обратно в «Софтлайн». В связи с чем АСВ направило ходатайство о запросе информации по счетам продавцов данных компаний – структур группы «АйТи», Тагира Яппарова, Игоря Касимова, Дмитрия Романова и Игоря Морозова.

В «Софтлайне» возражали против удовлетворения данного ходатайств, Представитель «Софтлайна» пояснил, что указанные компании приобретались по рыночной цене – порядка 500 млн руб. Для этих сделок «АйТи» получала разрешения своих кредиторов – банков ВТБ и ПСБ. Согласно отчету ВТБ, компания «Босс Кадровые Системы» была оценена в 66 млн руб., тогда как сумма сделки по ее покупки составила 90 млн руб.

Кроме того, средства ООО «Интеграция» не использовались для создания данной компании. В суде выяснил конкурсный управляющий УК «АйТи» Кирилл Кириллов.

Он подтвердил, что действительно инициировал пересмотр сделок с «Софтлайном», однако этот процесс не имеет отношения к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Интеграция». Реальная причина – в том, что Игорь Касимов, бывший руководитель УК «АйТи», не передал необходимых документов. Суд отклонил ходатайство АСВ.

Должен ли «Софтлайн» отвечать за дела группы «АйТи»?

Далее суд приступил к рассмотрению претензий АСВ по существу. Представитель агентства повторил доводы, что «Интеграция» была фиктивным юридическим лицом, к которому ни один банк не дал бы кредит на рыночных условиях. Компания кредитовалась в Роскомснаббанке, полученные средства выводились в группу «АйТи», а долг «Интеграция» перед Роскомснаббанком остался не погашен.

При этом представитель АСВ признал, что «АйТи» была реальным участником рынка, которая продолжила функционировать уже после периода кредитования «Интеграция в Роскомснаббанке (2016-2018 гг.) В то же время в 2022-2023 гг. активы «АйТи» были проданы в «Софтлайн», тогда же Тагир Яппаров перешел на работу в «Софтлайн» и стал членов совета директоров компании. Реальные же собственники «Софтлайна» остаются неизвестными, добавил представитель АСВ.

В «Софтлайне» возражают против своего участия в данном деле. Представитель компании, что все сделки между «Интеграция» и структурами «АйТи» были проверены судами. Это тем более означает, что сделки между «АйТи» и «Софтлайном» были законными. К тому же между «Софтлайном» и «Интеграцией» не было никаких взаимоотношений. Также представитель АСВ утверждает, что баланс взаимоотношений между «Интеграция» и структурами «АйТи» складывается в пользу «Интеграция», а довод о «фиктивности» ООО «Интеграция» противоречит материалам дела о банкротстве Роскоснабанка

Представитель «Софтлайна» также уверен, что АСВ еще весной 2025 г. имело доступ к материалам уголовного дела бывших руководителей Роскомснаббанка и конкретно к признательным показаниям Роберта Габитова. По мнению «Софтлайна», в АСВ должны были знать, кто именно был виновен в выводе средств из Роскомснаббанка и именно к ним следует адресовать свои претензии агентству.

Вместо этого, по мнению представителя «Софтлайна», позднее АСВ предъявила «заведомо необоснованные требования» о привлечении к субсидиарной ответственности структур «Софтлайна» и наложению ареста на их активы, «введя тем самым суд в заблуждение». По мнению представителя «Софтлайна», АСВ хочет добиться пересмотра дела о банкротстве Роcкомснаббанка, однако «Софтлайн» не имеет отношения к этой истории. «Софтлайн» не был контролирующим участником «Интеграции», а сделки компании с группой «АйТи» никем не оспаривались.

По мнению представителя «Софтлайна», реальная цель АСВ - добиться пересмотра дела о банкротстве Роскомснаббанка. Однако «Софтлайн» не должен в этом участвовать. Хотя уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров Роскомснаббанка уже передано на рассмотрение в суд Башкортостана, по опыту представителя «Софтлайна», оно может рассматриваться весьма долго.

В «Софтлайне» не понимают, почему к ответственности привлекают их, а не «Ростелеком»

«Вы просто «загуглите»: у «АйТи» были также сделки с «Ростелекомом», но вы же не судитесь с ними, потому что они - гоcкомпания», - добавил представитель «Софтлайна». Представитель Тагира Яппарова добавила: конкурсным управляющим «Квант» является то же лицо, что и у «Интеграция» - Сергей Савин. По ее мнению, у Савина «полное взаимопонимание» с АСВ и в агентстве должны были знать, куда делись денежные средства «Интеграции». «АСВ хочет «повесить всех собак» на «АйТи» и на «Софтлайн» - на тех, у кого есть активы», - заключила представитель Яппарова.

«К сожалению, это стандартная практика для АСВ – добраться не до «реальных причинителей вреда», а до сторонних компаний, у которых когда-то были с ними дела. – заключил конкурсный управляющий УК «АйТи» Кирилл Кириллов. – Потому что зачастую единственный способ собрать конкурсную массу – добраться до тех, кто ведет реальный бизнес и имеет реальные деньги».

Суд отклонил требования АСВ в привлечении «Софтлайна» и его структур к субсидиарной ответственности.