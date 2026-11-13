«Ростелеком» заплатит 33 миллиона за ИТ-систему, созданную экс-главой региональных МФЦ

«Ростелеком» проводит тендерные процедуры, чтобы заполучить тысячи лицензий на систему управления видео Cluebase VMS и модули к ней для детекции людей, лиц, транспорта, БПЛА (беспилотных летательных аппаратов), QR-кодов, очередей и прочих объектов. ПО хотят использовать для расширения продуктового портфеля для клиентов. Систему разработала компания бывшего руководителя МФЦ Кабардино-Балкарии. Небольшой ИТ-разработчик продвигает свой продукт и на международных рынках, у владельца есть актив в Великобритании. После запроса CNews в Минцифры решили проверить включение ПО компании в реестр российского. В компании говорят, что уже прошли провекру в июле 2026 г.



Тысячи лицензий для «Ростелекома»

Как выяснил CNews, «Ростелеком» проводит ценовой тендер на право заключения договора на предоставление лицензий на ПО для видеоаналитики с элементами ИИ. Итоги тендера будут подведены до 24 декабря 2026 г.

В лоте 46 позиций и 2310 единиц ПО: система управления видео Cluebase VMS, а также еще более тысячи лицензий на детекторы к нему, в частности детекторы человека, определения возраста и пола, лица, эмоций, поз, длины очереди. В числе детекторов указаны БПЛА, самолеты, автомобили со скоростью и номерами, детекция праздношатания и прочие. Общая стоимость закупки — до 33 млн руб. с НДС. Речь идет о рамочном договоре, в рамках которого «Ростелеком» сможет получать лицензии до 2028 г.

Основой лота названа система управления видео Cluebase VMS – необходима 1000 единиц по 10,5 тыс. руб. каждая, то есть 10,5 млн руб., или около трети начальной цены. Остальное — модули видеоаналитики VCAI-CB-ODI и два модуля интеграции: с охранной и пожарной системами и с системами контроля доступа (по 10 единиц по 73,5 тыс. руб.). Три самые крупные позиции (система управления видео, детектор человека и детектор лица) в сумме дают около 24,15 млн руб., то есть примерно 72% начальной цены.

ИИ "Ростелеком" решил закупить тысячи лицензий на видеоаналитику у небольшой компании из Кабардино-Балкарии

Набор детекторов широкий: детектор человека (500 единиц по 10,5 тыс. руб.), лица (100 единиц по 84 тыс. руб., это самая дорогая позиция по цене за единицу), возраста и пола (100), эмоций (50), позы (10), подсчет людей (100), длина очереди (100). Также необходимы детекторы, связанные с безопасностью, определяющие наличие: оружие, драка, дым и огонь, БПЛА, средства индивидуальной защиты, оставленные предметы, праздношатание, толпа, движение против потока толпы, пересечение линии, вход и выход из зоны (по 5–10 единиц).

В списке также детекторы транспорта: транспортное средство, автомобиль (марка, модель), мотоцикл, номер автомобиля или мотоцикла (10 единиц по 73,5 тыс. руб.), номера грузовых контейнеров, средняя скорость без радара, состояние светофора, незаконная парковка, дорожная пробка, подсчет транспортных средств. «Ростелкому» также необходимы такие детекторы, как вилочные погрузчики, подсчет паллетов, анализ наличия товаров на полках, уровень воды, мусор, QR-коды. Еще одно направление – контроль камер, в том числе ослепление, расфокусировка и закрытие объектива. Также необходимы детекторы животные и птицы, самолетов, объектов по цвету, появление и исчезновение объекта, остановка движения.

Национальный режим

Для закупки установлен национальный режим по постановлению правительства № 1875: запрещены товары иностранного происхождения, а для ПО происхождение подтверждается номером реестровой записи в едином реестре российских программ Минцифры России. В документации также упоминается реестр российского ПО с дополнительными требованиями (постановление № 325) и аналогичные реестры стран ЕАЭС.

Закупка организована в целях расширения продуктового портфеля для клиентов, пояснили CNews в пресс-службе «Ростелекома». По словам представителя пресс-службы, описанные решения, рассматриваемые для закупки, включены в реестр отечественного ПО, что соответствует требованиям информационной безопасности и стратегии технологического суверенитета.

«Ростелеком» продвигает услуги видеонаблюдения и видеоаналитики для бизнеса, а также оказывала услуги по видеонаблюдению в медицинских учреждениях, в частности камеры помогали отслеживать размер очередей.

Программное обеспечение Cluebase VMS внесено в реестр российского ПО в 2022 г. Из данных реестра следует, что ПО видеоаналитики является разработкой российской компании «Виклауд», зарегистрированной в Кабардино-Балкарии. В ЕГРЮЛ основной владелец Юрий Ахметов (85%), он же является гендиректором компании. В 2024 г. выручка компании достигала 15 млн руб., а чистая прибыль — 8 млн руб., в 2025 г. показатели снизились до 7 и 2,6 млн руб. соответственно. До прихода в бизнес Юрий Ахметов с 2011 по 2013 г. возглавлял ГБУ «МФЦ» Кабардино-Балкарской Республики.

Ссылка на документацию компании из записи в реестре Минцифры ведет на сайт компании vCloud.ai (переадресация происходит автоматически с указанного в реестровой записи российского сайта vcloudai.ru, но все файлы находятся в России, утврежают в компании), у которой помимо российского бизнеса есть подразделения по всему миру, в том числе в Турции, США, Великобритании, а также в Латинской Америке. Страна владельца сайта vCloud.ai, как и его администратора, указана как Великобритания, по данным сервиса Whois. По данным реестра компаний Великобритании, Юрий Ахметов владеет долей в британском микропредприятии vCloud.ai (от 25% до 50%) со штаб-квартирой в Лондоне. До 2022 г. он руководил этой компанией, но в 2022 г. покинул пост, в настоящее время гендиректором является итальянец Алессандро Дзоффоли (Alessandro Zoffoli).

Компания vCloud.ai небольшая. По данным британского реестра компаний, на 31 декабря 2025 г. чистые активы vCloud.ai составили £47,1 тыс. (5,19 млн руб. по курсу ЦБ на 13 ноября 2026 г.) против £22,4 тыс. (2,47 млн руб.) годом ранее, то есть выросли более чем вдвое. Внеоборотные активы увеличились с £100 тыс. (11,02 млн руб.) до £102,1 тыс. (11,25 млн руб.), оборотные активы — с £747 (82 тыс. руб.) до £12,2 тыс. (1,34 млн руб.). Краткосрочные обязательства сократились с £14,8 тыс. (1,63 млн руб.) до £6,9 тыс. (0,76 млн руб.), долгосрочные — с £63,6 тыс. (7,0 млн руб.) до £60,3 тыс. (6,65 млн руб.). Отчетность составлена по упрощенной форме для микропредприятий и не проходила аудит, выручка и прибыль в ней не раскрываются. Баланс утвержден советом директоров 15 сентября 2026 г. Реальный размер бизнеса с учетом всех предприятий и подразделений не раскрывается.

При этом иностранная компания зарегистрирована в ноябре 2019 г., российская «Виклауд» в январе 2020 г., а сам продукт вышел только в 2022 г., пояснил CNews генеральный директор и основатель компаний Юрий Ахметов.

В Минцифры в ответ на запрос CNews ответили, что следят за актуальностью записей в реестре и соответствием их действующим требованиям. Для включения программного обеспечения в реестр российского ПО не допускается использование иностранных программных решений, в отношении которых установлены ограничения по распространению на территории России, в том числе на основании открытых лицензий. Иное использование иностранных компонентов допустимо, но отчисления за их использование не должны превышать 30% от выручки российского правообладателя ПО, сообщили в министерстве. На всякий случай ИТ-разработчика решили проверить дополнительно. «По выявленным фактам их нарушения проводятся проверки. В настоящее время в отношении ПО Cluebase VMS у компании ООО «Виклауд» запрошены дополнительные сведения в целях проверки», — сообщили в Минцифры.

Как пояснил CNews Юрий Ахметов, в июле 2026 г. компания с успехом проходила проверку в Минцифры и подтвердила, что ее решение соответствует всем требованиям.

Иностранный бизнес не препятствие для реестра

По мнению экспертов, попытки компаний расти за счет иностранного компонента не препятствуют активной работе в России, в том числе внесению ПО в реестр российского. Также возможно использование Open Source решений.

«Главное условие для включения программного обеспечения в реестр касается правообладателя. Права на продукт должны принадлежать компании, зарегистрированной в России, а ее владельцами должны быть российские граждане. Если правообладатель отвечает этим требованиям, препятствий для включения продукта в реестр нет», — пояснил CNews генеральный директор компании «ИНКА 4.0» Павел Калякин.

При этом важно учитывать и вопросы информационной безопасности. Как пояснил Эдуард Степанов, директор направления заказной разработки ГК «Ультиматек», необходимо понимать, какие данные обрабатывает система, куда они передаются и кто имеет техническую возможность получать к ним доступ.

«В случае систем видеонаблюдения и видеоаналитики эти вопросы особенно чувствительны, поскольку речь может идти о видеопотоках, архивах, персональных данных и информации об объектах заказчика», — указал эксперт.

Также нужно учитывать контейнерную архитектуру ПО, говорит Виталий Попов, директор департамента реализации инфраструктурных проектов «Софтлайн Решения» (ГК Softline). Есть отдельные компоненты для работы с видеопотоками, интерфейсами, аналитикой, и в каждом могут использоваться свои библиотеки и зависимости. Поэтому важно смотреть, какие именно технологии используются внутри продукта, а не только на то, как он работает в целом, указал эксперт.

Запись в реестре — заявленное соответствие требованиям и не подтверждает происхождение кода, полагает Дарья Джанкотти, генеральный директор «Биорг». По постановлению № 1236 для включения в реестр Минцифры необходимо, чтобы исключительные права были у российского правообладателя, отсутствовал иностранный контроль над компанией, техподдержка осуществлялась из России, отсутствовали принудительные обновления из-за рубежа, а иностранным стейкхолдерам за интеллектуальную собственность выплачивали не более 30% выручки.

Среди технологических партнеров компании vCloud.ai указаны как поставщики камер, так и предлагающие облачную инфраструктуру американские структуры DigitalOcean, GoogleCloud, немецкая Hetzner Online. Как пояснил Юрий Ахметов, данная информация актуальна для иностранных партнеров, в России компания работает с «ЯндексКлауд», «Селектел», «СберКлауд» и другими облачными провайдерами, также у нее есть свой дата-центр.

В числе партнеров также Savant.ai. Под этим брендом известен фреймворк для видеоаналитики, который создан командой разработчиков с российскими корнями, а сам проект позиционируется как международный Open Source продукт, построенный поверх экосистемы Nvidia DeepStream.



Примечательно, что в 2023 г. владелец российской мобильной ОС «Аврора» «Ростелеком» просил Минцифры проверить правомерность включения в реестр отечественного софта ОС «Ред Софта», работающей на базе открытого кода Android. Эксперты «Коммерсанта» опасались, что в коде используются «закладки» американских разработчиков, которые "могут навредить безопасному использованию устройства".

Что собой представляет Cluebase VMS

Согласно документации, представленной для реестра Минцифры, Cluebase VMS (video management system — система управления видеонаблюдением) — это программный продукт, позволяющий подключать камеры видеонаблюдения к серверу для записи, просмотра живого видео, а также множества дополнительных функций. Cluebase VMS распространяется в качестве коммерческого программного продукта с открытой платформой. Камеры подключаются к Cluebase VMS посредством протоколов ONVIF и RTSP.

Пользователь может самостоятельно подключить к системе любое количество камер и вести запись видео со всех либо с отдельных камер. Cluebase VMS разработана как модульная платформа, работающая в среде оркестрации Docker Compose. Архитектура разделяет основные функции системы на отдельные контейнеры, обеспечивая стабильность и независимость компонентов. Видеокодеки: Cluebase VMS работает с любыми потоками формата h.264, h.265, AV1 и другими. Cluebase VMS совместима с любыми цифровыми камерами видеонаблюдения и видеорегистраторами. Предусмотрены ИИ-элементы работы.

ПО работает на смартфонах и компьютерах: Android, iPhone, iPad, Mac, Windows, Linux и в веб-браузере на любых устройствах. Cluebase VMS отличается универсальностью применения, надежностью, производительностью и удобством. Cluebase VMS позволяет создавать современные системы компьютерного зрения в кратчайшие сроки. Открытый API (программный интерфейс приложения) позволяет интегрировать стороннее оборудование и программное обеспечение, чтобы еще больше расширить функциональность системы видеонаблюдения.

Как пояснил CNews директор по развитию компании RVi Group, эксперт в области систем видеонаблюдения, видеоаналитики и городской цифровой инфраструктуры Илья Малышев в данном тендере речь идет о довольно крупной закупке по рыночной цене, соответствующей объему задач. Наиболее вероятный сценарий внедрения при таком объеме — в рамках одного города-миллионника. Но систему масштабируема, можно начать применение и на уровне всей страны.

По его словам, в зависимости от приобретенных лицензий система сможет выполнять функции, характерные для современной видеоаналитики: корректировать потоки людей, оповещать о нахождении человека в запрещенной зоне, реагировать на птиц как на потенциальные БПЛА, поддерживать организацию и управление массовыми мероприятиями, отслеживать дорожную обстановку и решать другие задачи городского мониторинга.

Рынок систем видеоаналитики в России

Российский рынок видеонаблюдения для бизнеса и государства (B2B и B2G) по итогам 2025 г. вырос до 67,6 млрд руб., то есть более чем вдвое с 2021 г. Эти данные приводятся в исследовании Ivideon, поставщика облачного видеонаблюдения и интеллектуальной видеоаналитики, а пересказывает его РБК. Среднегодовой темп роста (CAGR) отрасли составил 23,4%. К 2030 г. емкость рынка может снова удвоиться и достичь 135 млрд руб. Главными причинами такой динамики стали государственные инфраструктурные проекты, импортозамещение и распространение видеоконтроля в компаниях с распределенной структурой.

Рынок смещается в сторону облачных и ИИ-решений. Классическое аппаратно-программное обеспечение прибавляет около 17% в год, тогда как облачное видеонаблюдение (VSaaS) растет на 26%, а системы с нейросетевой видеоаналитикой — на 40%, то есть заметно быстрее базового оборудования.

Видеоаналитика превращается в самостоятельный рынок программного обеспечения для анализа видео, не зависящий от камер и оборудования. По оценке Ivideon, в 2025 г. он составил 9,4 млрд руб. против 4 млрд руб. четырьмя годами ранее. Рост поддерживают удешевление вычислений прямо на устройстве (EdgeAI) и новые сценарии: видео используют уже не только для безопасности, но и для управления операционной деятельностью бизнеса. К 2030 г. сегмент, как ожидается, достигнет 31 млрд руб. В пятерку крупнейших игроков вошли разработчики алгоритмов компьютерного зрения NVI Solutions, NtechLab, VisionLabs, ЦРТ (Визирь) и Netris.

Исследование не выявило компании, которая доминировала бы во всех категориях, а лидеры распределены по технологическим нишам. В классических внедрениях впереди вендоры комплексных платформ Trassir, Rubezh, Bolid и «Байтэрг». В крупнейшем B2G-сегменте с локальным размещением (on-premise) заметную роль играет «Ростелеком» с программой «Цифровой регион». В облачном видеонаблюдении первое место среди независимых игроков занимает Ivideon; у «Ростелекома» есть собственная платформа, а значительную долю сегмента формируют телеком-операторы «Уфанет», «Дом.ру», МТС, «Билайн» и «МегаФон».