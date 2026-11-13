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Власти банкротят майнинговую компанию бывшего министра связи России

Майнинговую компанию «Иннополис Тех» могут признать банкротом. К ее огромным долгам прибавят 160 млн. руб., которые кредиторы не надеются взыскать с ее скрывающегося от следствия создателя — бывшего министра связи России Николая Никифорова.

Экс-министр и его майнинговая компания почти банкроты

Арбитражный суд Татарстана рассмотрит заявление налоговиков о банкротстве АО «Иннополис Тех» 17 ноября 2026 г., выяснил ТАСС.

Общая сумма долгов АО не уточняется. Известно только, что она может увеличиться на сумму претензий, предъявленных, скрывающемуся от следствия за границей министру связи России с 2012 по 2018 гг. Николаю Никифорову.

Кредиторы «Иннополис Тех» намерены обратиться в следственные органы с целью добиться признания их потерпевшими по возбужденному уголовному делу в отношении Никифорова, рассказала агентству адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов Rubicon Виктория Шевцова. «АО "Вега инвест" намерено обратиться в суд с заявлением о признании Никифорова банкротом с суммой требований 160,3 млн руб.», — добавила Шевцова.

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Экс-министра связи Никифорова и его майнинговую компанию кредиторы хотят объявить банкротами

АО «Иннополис Тех» создано в июне 2026 г. в результате преобразования ООО «Иннополис Тех», занимавшегося майнингом и принадлежавшего на 67% Никифорову. Сведения о новых акционерах компании в ЕГРЮЛ не раскрываются.

На Никифорова заведено 300 уголовных дел и предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и крупных хищениях под видом псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта «Финико». Он заочно арестован в сентябре 2026 г. и скрывается от суда и следствия за границей.

Что известно о долгах «Иннополис Тех»

В сентябре 2026 г. Арбитражный суд Татарстана удовлетворил одну из претензий к АО «Иннополис Тех» на сумму $350 тыс., предъявленную Александром Чуркиным, как писал местный портал inkazan. Это только один из исков вологодского предпринимателя и бывшего депутата Законодательного собрания Вологодской области, которому «Иннополис Тех» не вернул займы, полученные в 2024 и 2025 гг. Сумма всех исков, по данным издания, превышает 520 млн руб.

Претензии к «Иннополис Тех», развивающему майнинговые и энергетические активы, есть также у газовых компаний. Сумма по искам «Газпром межрегионгаз Ярославль» и «Газпром межрегионгаз Смоленск» составляет 109 млн. руб.

Выручка «Иннополис Тех» за 2025 г. составила 170,3 млн. руб., сократившись год к году примерно в 20 раз.

Развитие Никифоровым высоких технологий

Создание нового города Иннополис, ориентированного на развитие высоких технологий, было одним из основных проектов министра Никифорова. Там зарегистрирована его компания «Иннополис Тех». Она в 2024 г., по словам самого бывшего чиновника, имела на балансе около 200 биткоинов, производила ежедневно около двух биткоинов и занимала около 0,45% мирового рынка.

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В декабре 2023 г. компания стала собственником имущественного комплекса обанкротившегося АО «Тутаевская ПГУ» (парогазовая теплоэлектростанция в Ярославской области, мощностью 52 МВт.), а в декабре 2025 г. — еще и Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области. Активы «Иннополис Тех» в 2025 г. оценивались в 14,4 млрд руб., чистая прибыль - в 887 млн руб.

Доли Никифорова в семи других компаниях, арестованы судом в сентябре 2026 г., как писал CNews. В перечне указаны разработчик ПО ООО «Дигинавис» и находящиеся под его управлением ООО «Проект 11» и ООО «Проект 24» (разработка софта), ООО «Единая сеть» (спутниковая связь), а также ООО «СЗ "Иннополис 2024"» (строительство жилья), ООО «Развитие Иннополиса» (финансовые услуги), ООО «Союз» (производство стройматериалов).

Анна Любавина

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