Арестован проректор университета «Синергия». Подозревают в хищении 18 миллионов при создании онлайн-курса

Крупный частный московский университет оказался замешан в пропаже 18 млн руб., выделенных на создание онлайн-курса переподготовки для Росмолодежи. Проректор по региональному развитию арестован, в здании прошли обыски.



Арест в московском университете

Проректор по региональному развитию университета «Синергия» Михаил Ерофеев задержан в Москве в связи с хищением 18 млн руб. при выполнении госконтракта на создание онлайн-курса повышения квалификации, пишет «Коммерсант».

Меру пресечения определит Тверской суд Москвы. На данный момент Ерофеева содержат в изоляторе временного содержания, выяснило издание. В здании университета, по информации портала Ura.ru, прошли масштабные обыски.

Платформа «Синергии», как указано на ее сайте, проводит обучение разного уровня (курсы, школа, колледж, университет) с гарантией трудоустройств. В «Синергии» можно получить также обучение по бизнес- и ИТ-специальностям.

Вуз вину не признает

Госконтракт на сумму 31,5 млн руб. на создание онлайн-курса «Синергия» получила в 2023 г. Следствие установило, что большую часть работы выполнили субподрядчики, которым вуз заплатил только 13,5 млн руб.

Сгенерировано ИИ «Синергию» и ее проректора подозревают в краже 18 млн руб. бюджетных средств

Следователи полагают, что остальные 18 млн руб. были похищены или растрачены, так как после приемки работ университет получил полную сумму контракта. Кроме того, получившиеся курсы оказались неприменимы на практике, отчает «Коммерсант». Заказчиком, согласно сообщению «Интерфакса», выступала Росмолодежь.

«Все работы выполнены в установленные сроки, прошли экспертизу заказчика и были официально приняты. Созданные образовательные программы реально работали: более 50 тыс. человек завершили обучение, свыше 36 тыс. получили удостоверения о повышении квалификации», — заявили представители «Синергии» агентству и подчеркнули, что университет не допускал никаких нарушений законодательства.

Уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении университета или его сотрудников, никому из которых пока не предъявлены обвинения, добавили в «Синергии».

Крупное частное образовательное учреждение

«Синергия» — частное образовательное учреждение. По данным TAdviser, в 2025 г. его выручка составила 16,34 млрд руб. (рост на 20,6% год к году), чистая прибыль — 130,4 млн руб. (плюс 30,4% год к году).

В университете больше 40 факультетов, есть программы веб-разработки, программирования, разработки мобильных приложений, ИТ-менеджмента в бизнесе и др.

Факультет кибербезопасности открылся в 2023 г. и запустил программу высшего образования «Безопасность компьютерных систем в сфере профессиональной деятельности» с выдачей диплома государственного образца уровня бакалавриата.

В 2022 г. в вузе случилась другая неприятная история. Проверка выяснила, что там выдавали фиктивные справки об обучении, с помощью которых студенты получали отсрочки от мобилизации. Тогда «Синергия» уволила девять сотрудников, часть из которых была осуждена. В октябре 2025 г. тоже была проблема. На этот раз Рособрнадзор вынес вузу предостережение из-за множественных нарушений закона по медицинским специальностям.