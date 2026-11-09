Срок запуска цифрового погранконтроля ЕС сорван на четыре года. IBM и Atos пойдут под суд

Претензии ЕС к IBM, Atos и Leonardo

Европейский Союз подал в суд на IBM, Atos и Leonardo из-за многолетних задержек при разработке новой цифровой системы пограничного контроля Шенгенской зоны (Entry/Exit System; EES), пишет Financial Times.

Иск подан EU-Lisa, курирующей проект по внедрению системы. Ответчиками выступят американская ИТ-корпорация IBM, французская ИТ-группа Atos и Leonardo, итальянская оборонно-промышленная группа. Консорциум неоднократно нарушал установленные сроки реализации отдельных этапов проекта, а также оспаривал предупреждения и штрафы, назначенные ведомством, утверждает FT.

Назначение системы EES – контроль прохождения границы иностранцами, въезжающими в Шенгенскую зону с территории государств, не входящих в состав ЕС. Киоски самообслуживания EES позволяет считывать биометрические данные и делать фотоснимки людей, впервые въезжающих в Шенгенскую зону, для выявления нарушающих сроки пребывания, указанные в соответствующей визе, или находящихся в розыске иностранцев. В Шенгенскую зону входит 29 европейских стран, большая часть из которых входит в ЕС.

Изображение сгенерировано с использованием ИИ ЕС будет судиться с IBM, Atos и Leonardo

Согласно первоначальному плану, EES должна была быть запущена еще в 2022 г., однако на деле система заработала лишь в 2026 г. При этом ее запуск был сопряжен с рядом неполадок, затронувших как аппаратное, так и программное обеспечение EES. К примеру, датчики отпечатков пальцев отказывались нормально работать при попадании на них пота, тем самым провоцируя возникновение очередей в аэропортах Европы. Отдельные страны ЕС до сих пор не приобрели и не установили соответствующее оборудование.

Хронология проекта

Европейский парламент принял решение о создании ЕЕS в 2017 г., назвав ее «приоритетной инициативой», запуск которой изначально планировался в 2022 г.

Контракт на создание ЕЕS в 2019 г. выиграла французская ИТ-компания Atos в консорциуме с IBM Corp. и Leonardo. Сумма контракта составила 142 млн евро. IBM разработала часть общей архитектуры системы, Atos было поручено создание аппаратного и программного обеспечения EES. Leonardo обеспечивала кибербезопасность.

В октябре 2021 г. бельгийские подразделения Atos и IBM, принимавшие участие в проекте, выразили несогласие со штрафными санкциями, наложенными на них за срыв сроков его реализации – как в части подхода к определению размера штрафа, так и в части обоснованности его наложения, следует из переписки компаний с EU-Lisa. Компании утверждали, что задержка обусловлена внешними факторами, в частности, продолжающейся пандемией covid-19.

В феврале 2022 г. консорциум пытался добиться пересмотра новых сроков сдачи проекта, поставленных EU-Lisa, которые счел нереалистичными, а также непублично раскритиковал подход к управлению проектом, выбранный агентством. При этом совокупная стоимость проекта за один лишь 2021 г. разрослась со 142 млн евро до 212 млн евро. В 2023 г. его бюджет увеличился еще на 20 млн евро: недостающими средствами «поделились» другие, менее приоритетные, проекты ведомства.

В декабре 2024 г. CNews писал том, что запуск EES переносится на 2025 г. Испытания системы, завершившиеся в октябре 2024 г., закончились провалом. EES не могла справиться с более чем одной страной, использующей ее одновременно. Государствам-членам пришлось бронировать слоты для ее тестирования, а подключение к центральной базе данных происходило с трудом.

В 2025 г. контракт EU-Lisa с IBM, Atos и Leonardo истек, систему теперь развивает другой консорциум.

Беды Atos

Atos – крупная французская ИТ-компания, ключевой поставщик французской атомной промышленности и поставщик Олимпийских игр в Париже, нарастил долг и оказался на грани банкротства, как писал Bloomberg в феврале 2024 г. Рыночная стоимость компании резко сократилась в конце 2020 г. Кроме того, Atos залезла в долги, скупая компании на заемные средства.

В 2025 г. Власти Франции предложили выкупить за 410 млн евро бизнес Atos в сфере передовых вычислений. Впоследствии суперкомпьютерный бизнес компании был национализирован.