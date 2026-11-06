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«Ростелеком» заплатит 7 миллиардов за российские серверы, СХД и коммутаторы

«Ростелеком» и «РТК-ЦОД» объявили тендеры на серверы, СХД и коммутаторы с начальной ценой почти 7 млрд руб. В закупку входят сотни серверов, десятки коммутаторов и СХД. Оборудование должно входить в реестр российской продукции. Точные адреса поставки не раскрываются.

Потребность в оборудовании

Как выяснил CNews, «Ростелеком» и его дочерняя компания «Центр хранения данных» (бренд «РТК-ЦОД») ищут поставщиков российского серверного оборудования. Начальная стоимость двух контрактов объявлена в 7 млрд руб., следует из материалов для поставщиков на сайте «Росэлторг».

«Ростелеком» является ключевым технологическим партнером государства в реализации федеральных проектов. Компания развивает инфраструктуру электронного правительства и сайта «Госуслуги», обеспечивает видеонаблюдение за ЕГЭ и выборами, является оператором Единой биометрической системы. Связь «Ростелекома» с госсектором закреплена законодательно. Правительство регулярно назначает компанию единственным исполнителем по созданию, эксплуатации и развитию ключевых государственных цифровых платформ. Клиенты — Минцифры, Генеральная прокуратура, Минэкономразвития, Росреестр и многие другие госорганы.

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Image by Michal Jarmoluk from Pixabay
"Ростелеком" закупает оборудование на 7 млрд руб.

Все закупаемое оборудование должно быть российским, с подтверждением о внесении в соответствующие реестры России или стран ЕАЭС. Это означает, что победителем тендера сможет стать только поставщик решений российских вендоров, например YADRO, Aquarius, «Криптонит», «Булат» и другие.

Заявки принимаются до 9 ноября 2026 г., первые поставки нужны уже в ноябре — декабре 2026 г., следует из документации. Договоры будут действовать весь 2027 г., поставщика нужно реагировать на запросы в сжатые сроки. Часть оборудования может быть поставлена в пределах МКАД, точные локации не называются.

В апреле 2026 г. «Ростелеком» заявлял, что планирует построить ЦОД на 100 МВт за 100 млрд руб. Последний крупный ЦОД компании на 40 МВт стоил 40 млрд, рассказывал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. «РТК-ЦОД» за 5 лет инвестировал в развитие инфраструктуры 38 млрд руб.

Что покупает «Ростелеком»

Закупка «Ростелекома» — это оборудование на 4,4 млрд руб. Речь идет о приобретении серверов, систем хранения данных (СХД) и коммутаторов. Победителей может быть два с распределением позиций как 60% на 40%.

В планах — приобрести 264 сервера (стоимостью от 8,1 млн до 16,2 млн за единицу), а также 10 СХД по цене 141,5 млн за каждую. Также планируется приобрести 44 российских коммутатора уровня дата-центра, в том числе коммутаторы «Ядро сети», VPN, сетевого доступа, агрегации сегмента управления и коммутаторы доступа сегмента управления.

Вычислительные мощности будут представлены двумя типами стоечных серверов высокой плотности. Высокопроизводительные серверы несут на борту два 96-ядерных процессора (до 192 потоков на процессор), оперативную память DDR5-5500 суммарным объемом до 6 ТБ, высокоскоростные сетевые интерфейсы 25 Гбит/с и аппаратные RAID-контроллеры с защитой кэша.

Базовые серверы оснащаются двумя 36-ядерными процессорами архитектуры x86-64, памятью DDR4-3200 объемом от 1 ТБ и гибридной дисковой подсистемой (комбинация NVMe и SATA SSD-накопителей разного объема под любые типы нагрузок).

Для надежного хранения информации закупается отказоустойчивая двухконтроллерная СХД симметричной архитектуры Active-Active. Массив оснащен более чем 1 ТБ быстрой DRAM-кэш-памяти, производительными 24-ядерными процессорами и укомплектован 24 твердотельными накопителями SAS SSD объемом не менее 30 ТБ каждый. Система обеспечивает производительность до 1 000 000 IOPS, не имеет единой точки отказа и поддерживает расширение дисковой емкости до 78 накопителей.

СХД должна поддерживать работу с ОС Rocky Linux, SUSE, CentOS, Ubuntu, Windows Server 2019/2022 с поддержкой Hyper-V, Astra Linux, Oracle Linux, РЕД ОС, zVirt, VMware ESXi. Поддержка подтверждается официальным листом совместимости от производителя с указанием поддерживаемых FC-адаптеров и конкретных версий ОС/систем виртуализации.

Что приобретает «РТК-ЦОД»

Дочерняя компания «Ростелекома» — «РТК-ЦОД» — заявила о планах приобрести 64 сервера (по 16 млн) и 10 СХД (по 141 млн руб.) на общую сумму 2,5 млрд руб.

Серверная часть представлена 64 двухпроцессорными стоечными серверами (до 2U) двух типов. Флагманская конфигурация предполагает установку двух процессоров по 96 ядер каждый, поддержку до 6 ТБ оперативной памяти DDR5 и наличие аппаратного RAID-контроллера. Более универсальная версия поддерживает до 8 ТБ памяти и оснащается комбинированным набором накопителей, включая быстрые NVMe SSD объемом 3,2 ТБ. Оба типа серверов имеют порты 25G с поддержкой RDMA, выделенный порт удаленного управления (BMC) и блоки питания с резервированием N+1.

Системы хранения данных представляют собой отказоустойчивые All-Flash решения корпоративного класса с двумя контроллерами в режиме Active-Active. Каждая СХД должна обеспечивать производительность до 1 000 000 IOPS при времени отклика не более 2 мс, иметь кэш-память DRAM объемом не менее 1 ТБ и комплектоваться 24 SSD SAS-дисками объемом не менее 30 ТБ каждый. Поддерживается блочный доступ по протоколам FC и iSCSI, синхронная репликация, настройка QoS и совместимость с широким спектром операционных систем, включая Astra Linux и РЕД ОС.

Закупка оформляется в виде рамочного договора, срок действия которого установлен до конца 2027 года, а каждая партия товара должна быть поставлена в течение 14 календарных дней с момента подписания соответствующего заказа.

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Важным требованием является наличие предустановленного ПО BIOS/UEFI и BMC на русском языке, включенного в Единый реестр российских программ Минцифры.

Помимо аппаратного обеспечения, в рамках договора поставляются сертификаты на техническую поддержку и интеграционные услуги. Они дают право на расширенную поддержку в режиме 24x7 с временем реакции на критические инциденты не более 2 часов, а также на услуги по миграции данных для виртуальных сред (до 150 виртуальных машин или 300 дисков на одну СХД). Стоимость этих сертификатов уже включена в цену оборудования.

Мнение эксперта

Две закупки вместе — это порядка 4% годового серверного рынка в деньгах, заявил CNews Сергей Кудряшов, партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners.

По его словам, крупный предсказуемый заказ дает производителям загрузку и выручку, под которые можно заранее закупать компоненты. Такой эффект возможен при реалистичных сроках и достаточном горизонте, поскольку когда крупный заказ превращается в срочную закупку, он теряет часть преимуществ.

«Память и твердотельные накопители сильно подорожали и продолжают дорожать, поэтому часть этих денег уходит на покупку комплектующих и до отрасли не доходит», — считает эксперт.

По словам Кудряшова, на российском рынке спрос поддерживают импортозамещение, ИИ-нагрузки и требования к критической инфраструктуре, а предложение ограничивают сокращение серого импорта и дефицит компонентов.

В «Ростелекоме» не ответили на запрос CNews о причиной столь масштабной закупки оборудования.

Дата-центры под атакой

В октябре 2026 г. российские дата-центры подверглись атакам украинских беспилотников. CNews писал об атаках на три дата-центра «Яндекса», один ЦОД Сбербанка и один VK. Атаки на ЦОДы «Яндекса» негативно отразились на его экосистеме. Частично или полностью перестали работать почти все сервисы компании, а также многочисленные сторонние сервисы, арендовавшие мощности у «Яндекса».

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«Яндекс» заключил соглашения с другими крупными игроками — VK Cloud, Selectel и К2Cloud — для оперативного переноса данных сторонних компаний. Это привело к моментальной утилизации свободных коммерческих мощностей на рынке.

2 ноября 2026 г. «Ведомости» писали, что «Ростелеком» работает над созданием заглубленных («подземных») центров обработки данных (ЦОД) с повышенным уровнем защиты от внешних угроз. В настоящий момент «Ростелеком» ведет переговоры с «Норникелем» о создании такого ЦОДа.

Зампред правления «Ростелекома» Валерий Ермаков предложил создать в России ЦОД Судного дня для хранения бэкапов и экстренного восстановления цифровых сервисов после разрушительных атак или аварий.

В ноябре 2026 г. президент России подписал указ, согласно которому владельцы коммерческих ЦОДов в России обязаны зарезервировать 10% своих мощностей для обеспечения устойчивости критически важных информационных ресурсов. Также по согласованию с ФСБ возможно будет временное использование мощностей иностранных ЦОД.

Екатерина Струкова

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