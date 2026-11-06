Мессенджер «Макс» подключат к госсистеме, контролирующей сотовые номера и мобильных операторов

«Макс» интегрируется с госсистемой контроля операторов связи - это нужно, чтобы проверять статус SIM‑карт и номеров, к которым привязаны аккаунты. Главная цель - повысить безопасность: система поможет выявлять неактивные или отключенные номера и снижать риски использования аккаунтов в мошеннических целях. В Минцифры уточняют, что мессенджер «Макс» сможет бесплатно запрашивать данные о номерах - но в ограниченном объеме (примерно до 1,5 тыс. запросов в минуту).

Интеграция национального мессенджера

«Макс» хотят подключить к государственной системой проверки номеров мобильных операторов, это следует из соответствующего проекта постановления Правительства России и пояснений для ТАСС от Минцифры.

В ноябре 2026 г. мессенджер «Макс» планируется подключить к Государственной информационной системе контроля исполнения обязанностей мобильными операторами (ГИС КСИМ) - это система мониторинга исполнения операторами обязанностей при оказании услуг связи. Она создавалась на базе информационного ресурса Роскомнадзора, поясняли в министерстве. Планировалось, что в ГИС будут сверяться на актуальность данные, подаваемые операторами. При этом некоторая информация от операторов автоматически поступает в Роскомнадзор еще с 2022 г.

«Макс» - российский мессенджер, являющийся внутренним сервисом одноименной цифровой платформы. Также в платформу интегрированы внешние сервисы (цифровой идентификатор и ряд других, писал CNews). ИТ-платформа основана в 2025 г. технологической компанией VK, разрабатывается ее дочерней структурой ООО «Коммуникационная платформа».

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Мессенджер «Макс» научат выявлять аккаунты с недействительными номерами, что снизит риск мошенничества и обмана россиян

В рамках интеграции сервис получит возможность автоматизированной проверки актуального статуса телефонных номеров в «Макс», привязанных к учетным записям пользователей. Данные в ГИС КСИМ передаются с согласия абонентов. В Минцифры заверили, что эти сведения надежно защищены.

По информации Минцифры, подключение позволит мессенджеру в режиме реального времени фиксировать изменения в статусе обслуживания номеров - в частности, факт расторжения договора между абонентом и оператором. Выявление расхождений и аномалий (например, активность аккаунта при подтвержденной неактивности SIM карты) будет способствовать оперативному реагированию на потенциальные случаи неправомерного использования учетных записей.

Положительные эффекты

Ожидаемые эффекты от внедрения механизма включают: снижение рисков для пользователей - за счет минимизации вероятности взаимодействия с аккаунтами, используемыми злоумышленниками (в том числе через брошенные или чужие номера); повышение качества данных в базах операторов - поскольку расхождения в сведениях станут прозрачны в рамках межведомственного контроля; укрепление доверия к идентификации пользователей в мессенджере.

Организация, обеспечивающая работу «Макс», сможет бесплатно направлять в ГИС КСИМ запросы о конкретном абонентском номере. Количество таких запросов ограничат 1,5 тыс. в минуту. Постановление Минцифры о подключении мессенджера к системе должно вступить в силу с 1 марта 2027 г.

Утверждение проекта

6 ноября 2026 г. инициатива находится на стадии проекта.

В случае утверждения «Макс» войдет в число первых цифровых онлайн-сервисов, реализующих автоматическую верификацию SIM карт посредством интеграции с государственной системой.

Такой подход существенно затруднит использование схем обхода блокировок, основанных на частой смене телефонных номеров.

Необходимые ограничения

В октябре 2026 г. в Минцифры сообщили, что ведомство планирует на уровне оператора связи блокировать все SIM-карты пользователя, чей аккаунт в «Макс» заблокируют за мошенничество, об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев. Более того, такому человеку могут на какое-то время запретить покупать новую SIM-карту, информировал CNews.

«Мессенджер выявляет такие случаи, он блокирует, соответственно, аккаунт и не позволяет мошеннику дальше с этим номером телефона какую-то активность в мессенджере проявлять. Но нам надо его заблокировать на уровне оператора связи. Причем не только, возможно, эту SIM-карту, которая была, но и все SIM-карты, которые принадлежат этому владельцу», - сказал министр.

Шадаев отметил, что базовый ключ национального мессенджера позволит полностью реализовать эту обратную связь.

«То есть, если мы выявили SIM-карту мошенника, то сама SIM-карта должна быть заблокирована. И, возможно, даже должен быть введен период охлаждения, когда этот человек новые SIM-карты оформить не может. И это как раз то, что дает нам наша суверенная ИТ-платформа», - пояснил Шадаев.