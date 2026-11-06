Количество госзакупок контроллеров выросло на десятки процентов

За девять месяцев 2026 г. число закупок контроллеров государственными компаниями и компаниями с госучастием выросло на десятки процентов. При этом денежный объем почти не изменился по сравнению с показателями прошлого года. На рынок оказывают влияние, с одной стороны, необходимость импортозамещения, с другой — экономия бюджетов.



Рост количества госзакупок

С января по сентябрь 2026 г. количество закупок контроллеров по №44-ФЗ (закупки государственных и муниципальных учреждений) выросло на 15,3%, до более чем 1,5 тыс. Рост числа процедур по №223-ФЗ (закупки компаний с госучастием) еще более значительный — 56%, с 974 до чуть более 1,5 тыс. Такие данные «Контур.Закупок» приводит «Коммерсант».

В денежном выражении рынок практически не изменился. Объем по №44-ФЗ сохранился на уровне 4,9 млрд руб. Рост по №223-ФЗ составил 3,3% (до 5,6 млрд руб.).

В целом увеличение объема рынка государственных и корпоративных закупок контроллеров в России за девять месяцев 2026 г. в «Контур.Закупках» оценили в 21,6% год к году (до 5,2 тыс. процедур) при росте денежного объема до 10,9 млрд руб. с 10,7 млрд руб. за аналогичный период 2025 г.

Экономия бюджетов при необходимости импортозамещения

Эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко объяснила ситуацию дроблением лотов при сокращении бюджетов. Средняя начальная максимальная цена контракта (НМЦК) снизилась по №44-ФЗ с 3,7 млн до 3,2 млн руб., то есть на 13,4%, а по №223-ФЗ упала на 34% (до 3,7 млн руб.).

CNews Количество лотов на госзакупках контроллеров стало больше, но денежный объем рынка почти не изменился

Сегмент закупок малого объема (упрощенные закупки по №44-ФЗ и №223-ФЗ) остается наиболее стабильным и органично растущим. Количество таких закупок выросло на 8,8%, до 2,13 тыс., а совокупный объем увеличился на 4,4%, до 382,7 млн руб., сказала Сергиенко.

Существенного удешевления контроллеров из госзакупок не следует, считает глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Рынок контроллеров неоднороден: в одну категорию попадают устройства для управления инженерными системами зданий, компактные программируемые логические контроллеры для отдельных установок и промышленные контроллеры для сложных технологических процессов, которые разнятся в стоимости из-за их конфигурации, пояснила она.

Сейчас на регулируемых рынках растет спрос на отечественную электронную компонентную базу из-за законодательства, обеспечивающего локализацию госзакупок, прокомментировал представитель НТЦ «Модуль».

Российский рынок контроллеров

Контроллеры используются для управления промышленным и другим оборудованием, в том числе системами безопасности и инфраструктурой. На регулируемом рынке без учета скрытой статистики контроллеры берут школы, вузы и коммунальщики. Это учебные наборы и автоматика тепловых пунктов, рассказал эксперт НТИ по микроэлектронике и электронной промышленности Сергей Сазонов. На корпоративном рынке он отметил первоочередной спрос со стороны энергетики, нефтегазового сектора и транспорта, где контроллеры нужны на замену западным.

Весь рынок контроллеров измеряется в миллиардах, рынок госзакупок составляет лишь малую часть, где они нужны для узкой специализации. В остальных случаях госзаказчики предпочитают уже готовые решения, где контроллеры являются частью конечного устройства, по словам Квашенкиной.

Из российских производителей Сазонов назвал «Овен», «Прософт-Системы» и «ЭлеСи».