Власти готовят штрафы для поставщиков за срыв поставок производителям микросхем

Минпромторг разработал законопроект о штрафах для подрядчиков в сфере производства электронных компонентов: за срыв поставок им будет грозить от 2% до 12% от суммы субсидии. Эксперты предупреждают, что это приведет к подорожанию контрактов из-за «премии за риск», а малые специализированные компании могут вовсе отказаться от таких проектов.

Ответственность за срыв

Как выяснил CNews, Минпромторг вынес на общественное обсуждение законопроект, который вводит административную ответственность для поставщиков, подрядчиков и исполнителей, участвующих в освоении производства электронной компонентной базы (ЭКБ) в рамках ГОЗ. Документ дополняет статью 15.155.5 КоАП РФ новой частью, которая распространяется на соглашения о предоставлении субсидий на подготовку производства к выпуску ЭКБ.

Сейчас административную ответственность за нарушение условий соглашений несут только прямые получатели субсидий.

Однако на практике срыв сроков освоения производства чипов часто происходит из-за смежников: поставщиков оборудования, материалов или комплектующих. Новая норма закрывает этот правовой пробел, делая всю цепочку поставщиков финансово ответственной за конечный результат.

Размеры штрафов

Для граждан штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. руб. Для юридических лиц — от 2% до 12% от суммы полученной субсидии.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика Штрафы хотят распространить на контрагентов

Учитывая, что государственные субсидии на освоение производства ЭКБ и освоение новых техпроцессов измеряются сотнями миллионов и миллиардами рублей, штраф для предприятия-нарушителя может достигать десятков и сотен миллионов.

Мнение отрасли

«Сейчас получатель субсидии отвечает за выполнение проекта, хотя значительная часть работ и поставок зависит от сторонних организаций, — говорит Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGLOBAL. — Если подрядчик срывает поставку оборудования или не выполняет работы, получатель субсидии рискует не достичь установленных показателей, хотя сам мог выполнить все свои обязательства».

Поэтому распространение ответственности на контрагентов вполне объяснимо. Государство финансирует конкретный производственный результат, и ответственность за его достижение не должна заканчиваться на организации, которая получила деньги, считает Лапотко.

«Штраф считают от суммы субсидии, которую получил заказчик, а не от цены договора поставщика, — предупреждает ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова. — К примеру, у подрядчика контракт на 20 млн рублей, у заказчика субсидия на 2 миллиарда. Тогда минимальный штраф 40 миллионов, а максимальный 240 миллионов. Для небольшой компании это закрытие».



Проекты подорожают. Поставщики заложат премию за риск, растянут сроки в договорах, начнут держать запасы, уверена Безрукова.



Компании будут осторожнее относиться к контрактам, в которых сроки зависят от нескольких уровней поставщиков. Часть исполнителей просто не захочет принимать на себя такую ответственность, другие будут учитывать ее в стоимости работ, соглашается Лапотко.

«Особенно это касается небольших инженерных и технологических компаний. Они могут обладать необходимыми компетенциями, но не иметь финансовых ресурсов, чтобы принять риск штрафа, многократно превышающего стоимость контракта, — продолжает он. — В итоге есть вероятность, что крупные исполнители получат преимущество не столько за счет технологических возможностей, сколько за счет способности выдерживать финансовые риски».

Для отрасли это нежелательный результат: в микроэлектронике многие узкие компетенции сосредоточены именно у небольших специализированных предприятий, считает эксперт.

Поставщики могут потребовать более жестких условий авансирования, дополнительных гарантий, пересмотра сроков и порядка приемки, предупреждает Лапотко.

С тем, что контракты подорожают согласен и глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. «На практике виновным, скорее всего, окажется прямой контрагент получателя субсидии, а не реальный срывщик на третьем-четвертом уровне, — продолжает он. — В итоге проекты подорожают за счет рисковой надбавки, а число исполнителей сократится».

Поэтому без четких критериев вины и исключений для объективных срывов мера может снизить эффективность самой субсидии, заключил он.