На «Госуслугах» появилась возможность перебежать к другому мобильному оператору, сохранив номер

У россиян появился еще один способ сменить сотового оператора. Перейти к другому оператору с сохранением номера теперь можно на «Госуслугах», сообщила пресс-служба Минцифры России. К сервису уже подключились компании «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и другие операторы, имеющие доступ к базе данных перенесенных номеров. Там же можно посмотреть качество покрытия в регионе и сравнить тарифы операторов.

Новый сервис

Перейти к другому оператору со своим номером теперь можно на «Госуслугах», об этом CNews сообщил представитель Минцифры России.

В ноябре 2026 г. перенести мобильный номер к другому оператору стало проще. Теперь заявку можно подать напрямую на портале «Госуслуги». Документ автоматически поступает независимому оператору базы данных перенесенных номеров, который проверяет, соответствует ли запрос условиям переноса.

Для подачи заявления нужно: авторизоваться в профиле на «Госуслугах»; перейти в раздел «SIM-карты»; выбрать номер, который требуется перенести; в меню «Действия» указать «Сменить оператора»; заполнить данные согласно инструкции и отправить заявку.

После проверки новый оператор предложит тариф и вариант подписания договора.

Способы оформления

Прежние варианты остаются доступными: абоненты по-прежнему могут оставить заявление у оператора - на сайте или в салоне связи.

CNews Перейти к другому оператору, сохранив номер, теперь можно онлайн на «Госуслугах»

К новому сервису 5 ноября 2026 г. уже подключились «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2 и другие компании, имеющие доступ к базе перенесенных номеров.

Самозапрет на оформление SIM-карт

С 2025 г. на «Госуслугах» можно установить запрет на оформление новых SIM-карт на свое имя, писал CNews. Если такой запрет установлен - перенос номера тоже будет отклонен.

5 ноября 2026 г. пользователю необходимо сперва снять запрет на «Госуслугах» перед подачей заявки.

Дополнительный сервис

Заявку на перенос номера можно оформить и на сайте оператора базы данных перенесенных номеров. Там же доступны сведения о качестве покрытия в регионе и сравнение тарифов разных операторов.

Отменить перенос номера

От переноса можно отказаться в любой момент до его завершения - но не позднее чем за пять дней до назначенной даты переноса.

Для отмены свяжитесь с новым или старым оператором: по телефону, в чате, в офисе.

Мобильное рабство

Россияне получили возможность переносить свой мобильный номер в сеть любого оператора по всей России, информировал CNews. Раньше они могли делать это только в пределах домашнего региона, где SIM-карта была зарегистрирована первоначально. Новшество заработало 1 сентября 2026 г.

Это означает, что переезд в другую область или край больше не будет сопровождаться покупкой нового «местного» номера телефона - можно будет забрать старый с собой и пользоваться им по тарифам, доступным в новом регионе проживания. Также новая мера будет способствовать сокращению SIM-карт, оформленных на одного россиянина - напомним, согласно действующему законодательству, на один паспорт гражданина России можно оформить не более 20 SIM-карт, а для иностранцев этот лимит урезан вдвое.