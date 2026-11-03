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Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа»

США запретили гражданским ведомствам пользоваться программным обеспечением компании Acronis. Причина – ее связи с Россией, но Acronis бежала из страны в начале 2022 г., потом была продана шведскому фонду EQT X, а ее основатель и вовсе отрекся от своего российского имени.

А есть ли связь

Власти США выпустили приказ об удалении программного обеспечения компании Acronis из всех информационных систем гражданских ведомств, пишет портал Nextgov. Причина такого решения – вероятные связи Acronis с Россией.

Acronis – это разработчик ПО. В первую очередь компания известна своим софтом для резервного копирования.

Расследование против Acronis длилось в течение почти 10 лет – оно началось задолго до того, как в феврале 2022 г. радикально изменилась глобальная геополитика. Согласно новому приказу, избавиться от софта Acronis требуется не позднее 27 января 2027 г., то есть на все выделено менее трех месяцев, и это с учетом рождественских и новогодних праздников.

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© postmodernstudio / Фотобанк Фотодженика
Acronis оказалась под пристальным вниманием американского правительства

Продукция компании используется различными оборонными и гражданскими ведомствами, включая Агентство информационных систем Министерства обороны США, Управление по борьбе с наркотиками и Национальное управление океанических и атмосферных исследований. Последний федеральный контракт в США Acronis получила в 2016 г.

Лучше поздно, чем никогда?

Acronis – это компания, у которой раньше действительно были очень тесные связи с Россией. Она начала свой бизнес в 2001 г. как подразделение компании SWsoft, основанной выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) Сергеем Белоусовым, Ильей Зубаревым, Станиславом Протасовым и Максимом Цыплаевым. В 2003 г. стала отдельным предприятием.

В дальнейшем на протяжении многих лет Acronis позиционировала себя как швейцарско-сингапурская компания. В то же время значительная часть разработчиков компании годами дислоцировалась на территории России, а сама она довольно долго являлась якорным (ключевым) резидентом технопарка МФТИ.

Однако в 2022 г. Acronis начала активно отдаляться от России. Как сообщал CNews, она раньше многих других компаний объявила о прекращении работы в стране – об этом было заявлено в первых числах марта 2022 г. В конце лета 2024 г. контрольный пакет Acronis был продан шведскому фонду EQT X. Сумма сделки превысила $3,5 млрд.

Основной владелец Acronis, Сергей Белоусов, еще раньше стал разрывать связи с Россией. С конца 1990-х он живет в Сингапуре и имеет гражданство этой страны, а в 2021 г. он сменил имя на Серж Белл (Serg Bell).

Бегом из России

В ходе расследования, приведшего к запрету на использование ПО Acronis на ПК гражданских ведомств США, сыщики пытались выяснить, по-прежнему ли Acronis занимается привлечением российских разработчиков в свой штат. Как пишет Nextgov, Acronis исторически очень зависела от своих российских специалистов, и даже пошла на специальную схему для сохранения возможности работать в России. Она заключила лицензионное соглашение с юридически самостоятельной компанией Acronis Infoprotect, также известной как «Акронис-Инфозащита».

Сейчас компании под таким названием не существует. Как сообщал CNews, с октября 2021 г. она известна как «Киберпротект».

По данным Nextgov, основной код Acronis был модифицирован его «в соответствии со стандартами шифрования российского правительства и перепродавала локализованное программное обеспечение министерствам Кремля и государственным предприятиям» (took the core Acronis codebase, modified it to meet Russian government encryption standards and resold the localized software to Kremlin ministries and state-owned enterprises).

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

В начале 2022 г. Acronis не только приостановила деятельность в России, но и вывезла сотрудников в Болгарию, Сингапур и Израиль. В 2025 г. Серж Белл ушел с поста руководителя компании, оставив у руля нынешнего генерального директора Пракаша Панджвани (Prakash Panjwani) и председателя совета директоров Уоррена Адельмана (Warren Adelman).

«Любые похожие «расследования» никак не могут затронуть деятельность «Киберпротекта». «Киберпротект» никогда не имел какой-либо зависимости от Acronis. В прошлом Acronis выступала технологическим партнером компании «Акронис-Инфозащита», которая с 2016 г. по лицензионному договору использовала часть кода Acronis для создания собственных продуктов. В 2021 г. «Акронис-Инфозащита» получила новое имя: «Киберпротект», по мере развития компания усиливала собственную разработку, а в 2022 г. технологическое партнерство с Acronis было полностью прекращено. «Киберпротект» является полностью независимым российским разработчиком ПО с российскими центрами разработки, собственной кодовой базой, действующими патентами на собственные технологические решения, продукты компании включены в Реестр российского ПО. Деятельность компании, стратегия ее развития, направления исследований и разработок, а также создание и совершенствование программных продуктов не зависит ни от каких иностранных вендоров, подрядчиков или контрагентов», - заявили CNews представители «Киберпротекта».

Ничего не помогло

Уход с российского рынка, перебазирование российских сотрудников и даже смена имени основным владельцем – все это никак не помогло Acronis с точки зрения избавления от подозрений в связях с Россией. Как пишет Nextgov, в июле 2025 г. вступил в силу запрет на на использование ее ПО в сетях американского разведывательного сообщества.

Это сообщество существует с 1981 г. и включает в себя 17 различных ведомств. В их числе – ФБР, ЦРУ, и АНБ США.

За этим последовали аналогичные запреты со стороны Управления общих служб (General Services Administration, GSA) и Министерства обороны США. В конце октября 2026 г. такие же ограничения, на этот раз касающиеся гражданских ведомств, ввело Министерство внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS).

К 3 ноября 2026 г. в Acronis не уточняли, станет ли компания оспаривать решение DHS.

Геннадий Ефремов

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