У крупного российского провайдера масштабный сбой. Под ударом система «Честный знак» и свыше 450 тысяч сайтов
В Рунете сотни сайтов оказались недоступны из-за масштабного ИТ-сбоя у хостинг-провайдера Beget. Проблемы с доступом начались около трех часов ночи 2 ноября 2026 г. Среди недоступных ресурсов - портал администрации Нарьян-Мара, система маркировки «Честный знак». По собственным данным компании, на ее облачных серверах размещено более 450 тыс. сайтов.
ИТ-сбой у облачного провайдера
Международный хостинг-провайдер Beget сообщил о «крупном ИТ-инциденте», который затронул все уровни архитектуры, об этом пресс-служба сообщила в Telegram-канале.
Beget - международный облачный провайдер. Beget входит в топ-3 регистраторов доменных имен в зонах RU, .РФ и .SU, по собственным данным компании. Beget работает на рынке хостинга с 2007 г. По собственным данным компании, в ноябре 2026 г. на ее облачных серверах размещено более 450 тыс. сайтов.
Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров Beget зафиксировал серьезный ИТ-сбой в своей ИТ-инфраструктуре. Сообщение об этом появилось в ночь на 2 ноября 2026 г. Beget, чьими услугами пользуются сотни тысяч сайтов в России, сообщил, что специалисты привлекли все доступные ресурсы для выяснения причин и восстановления нормальной работы.
«На данный момент наша команда ведет восстановительные работы и детальное расследование ИТ-инцидента», - указано в заявлении компании.
В Beget отметили, что «проблема носит комплексный характер и затрагивает все уровни архитектуры». Инженеры выполняют ручную настройку ИТ-инфраструктуры в центрах обработки данных (ЦОД).
Детали причин ИТ-сбоя 2 ноября в 12:00 по Москве пока не раскрываются. В комментариях в официальной группе Beget во «ВКонтакте» представители компании заявили, что «понимают, что произошло», и подчеркнули: ИТ-инцидент не связан с физической атакой на дата-центры, о чем информировал CNews.
Масштаб последствий
Согласно переписи хостингов от 8 октября, на ИТ-инфраструктуре компании размещались 334 562 действующих сайта в доменных зонах .RU, .РФ и .SU. На Beget приходилось 14,6% всех работающих сайтов, выявленных исследованием. По этому показателю провайдер опережал REG.RU и Timeweb.
Помимо хостинга, Beget занимается регистрацией и управлением доменными именами. Компания работает с российскими зонами .RU, .РФ и .SU, а также с международными доменами, включая .COM, .NET и .ORG.
По данным StatOnline на 25 октября 2026 г., только в зоне .RU за Beget числилось 552 706 доменов, что составляет 8,87% от общего количества. При этом число зарегистрированных доменов нельзя напрямую отождествлять с количеством сайтов, размещенных на серверах провайдера, и тем более с числом ресурсов, затронутых текущим ИТ-сбоем.
Много пострадавших
По данным сервиса Downdetector, на работу провайдера пожаловались более 7 тыс. пользователей. Сетевые сбои примерно с 3 часов ночи достигают уровня 100%.
В частности, с проблемами столкнулась Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Институт солнечно-земной физики (ИСЗФ). Ученые сообщили, что их официальный сайт, где публикуется информация о космической погоде, недоступен из-за технических неполадок у регистратора.
Среди недоступных ресурсов - портал администрации Нарьян-Мара, система маркировки «Честный знак» и еще более 400 сайтов, размещенных на серверах провайдера.