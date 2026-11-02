«Ростелеком» будет строить под землей дата-центры с защитой от внешних угроз

«Ростелеком» прорабатывает строительство подземных дата-центров с повышенной защитой от внешних угроз. Представители компания уже ведут переговоры с «Норникелем» о создании такого ЦОДа. По словам топ-менеджера «Ростелекома», подземное размещение дает максимальный уровень защиты наряду с резервным копированием и географическим распределением мощностей. Конфигурация будет определяться индивидуально под нужды заказчиков.

Пересмотр подходов к строительству

«Ростелеком» планирует строительство подземных центров обработки данных (ЦОД) с повышенной защитой от внешних угроз, об этом «Ведомостям» рассказал один из топ-менеджеров компании.

В ноябре 2026 г. оператор «Ростелеком» занимается созданием заглубленных («подземных») ЦОДов, рассчитанных на высокий уровень защиты от внешних угроз. Компания уже ведет переговоры с «Норникелем» о строительстве такого объекта.

По словам топ-менеджера «Ростелекома», подземные ЦОДы рассматриваются как наиболее защищенные и предполагают три уровня безопасности. Первый - формирование резервной площадки с копиями данных на случай повреждения основной ИТ-инфраструктуры. Второй - переход к распределенной архитектуре, при которой вычислительные мощности и ИТ-сервисы размещаются на нескольких географически удаленных площадках. Третий - заглубленное размещение дата-центров с учетом наиболее серьезных сценариев угроз.

«Ростелеком» Для защиты от внешних угроз «Ростелеком» планирует уходить с дата-центрами под землю

Конфигурация ИТ-инфраструктуры подбирается индивидуально - исходя из потребностей заказчика, требуемой емкости, географии объектов и финансовых возможностей. В качестве примера топ-менеджер привел сотрудничество с «Фосагро», для которой разрабатывается модульное решение. Является ли этот объект подземным, собеседник не уточнил. «Ростелеком» выступает генеральным подрядчиком проекта ЦОДа для «Фосагро», о строительстве которого стороны объявили в сентябре 2025 г.

Предпосылки инициативы

О необходимости создания в России резервных ЦОДов «судного дня», способных восстанавливать работу цифровых сервисов при повреждении основных площадок, заявлял заместитель Президента России - председателя правления «Ростелекома» Валерий Ермаков в середине октября 2026 г., писал CNews. Он связывал эту потребность с изменением моделей угроз. В октябре 2026 г. от атак беспилотников пострадали дата-центры «Яндекса» и Сбербанка, восстановление онлайн-сервисов которых продолжается до сих пор, предупреждал CNews.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк 15 октября 2026 г. в середине октября 2026 г. предлагал размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах. По его оценке, это поддержит угольную отрасль и повысит защищенность объектов. Карьер глубиной около 300 м позволяет разместить ИТ-инфраструктуру дата-центра, а вода и подземные реки могут снизить затраты на охлаждение.

По информации CNews, Минцифры подготовило рекомендации по защите ЦОДов от беспилотников. Документ предусматривает разделение объектов на три категории в зависимости от значимости. Для стратегически важных дата-центров в качестве предпочтительного варианта рассматривается в том числе подземное, скальное или бункерное размещение. Рекомендации также включают физическое укрепление, резервирование данных и взаимодействие с силовыми ведомствами.

Экспертные оценки

Независимый эксперт Артем Семенихин отмечает, что «Ростелекому» требуются значительные электрические мощности и доступная энергия, а у «Норникеля» есть собственные электростанции, газовые месторождения и свободные мощности. Заглубление способно защищать не только от дронов, но и от отдельных ракетных угроз. Если геополитическая ситуация не будет ухудшаться, устойчивый спрос сохранится прежде всего у наиболее критичных сервисов бизнеса и государства. По оценке Семенихина, это может составить 1-3% потребности российского рынка к 2031 г., или 5-10 площадок мощностью 5-10 МВт каждая.

Популярным такой формат вряд ли станет, согласен генеральный директор компании «Свободные технологии инжиниринг» Евгений Вирцер: подходящую площадку найти сложнее, чем для наземного объекта - локация должна быть геологически стабильной, к ней необходимо подвести энергомощности и каналы связи.

«Ростелеком» может предложить государственным и корпоративным клиентам дополнительный формат защищенной ИТ-инфраструктуры, а «Норникель» - компетенции в подземном строительстве и обеспечении безопасности шахт, указывает заместитель директора УК ЗПИФ «Рентал ПРО» Петр Павелко. Средняя стоимость современного наземного ЦОДа в России составляет 1,2-1,3 млрд руб. за 1 МВт ИТ-нагрузки, говорит Павелко со ссылкой на данные iKS-Consulting.

Строительство заглубленного объекта может оказаться примерно на 30-40% дороже сопоставимого наземного, добавляет ведущий консультант iKS-Consulting Денис Патрикеев.

Структура затрат у подземного ЦОДа отличается: можно сократить расходы на охлаждение, но возникают дополнительные статьи - крепление и гидроизоляция выработок, шахтная вентиляция и газоконтроль, подземные системы пожаротушения и эвакуации, подъемные механизмы, прокладка питания и оптики с поверхности, резервирование каналов связи. Стоимость также зависит от того, строится объект с нуля или адаптируется существующее подземное сооружение, отмечает генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев.