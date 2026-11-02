Имущество знаменитого завода «Ангстрем» выведут в чистое АО

Кредиторы стратегического предприятия «Ангстрем» в закрытом режиме рассмотрят вопрос о создании нового акционерного общества на базе имущества должника. Этот механизм «замещения активов» позволит вывести из-под колоссального долга в 238 млрд рублей наиболее ценные мощности завода — здания и оборудование на 8,87 млрд рублей, считают эксперты. По их мнению, идет подготовка к передаче «Ангстрема» в «Объединенную микроэлектронную компанию» (ОМК).

Замещение активов

Как выяснил CNews, кредиторы «Ангстрема» рассмотрят вопрос о замещении активов должника и создании на базе имущества предприятия нового акционерного общества. Это следует из сообщения внешнего управляющего, которое было опубликовано в конце октября 2026 г. на Едином федреестре юридически значимых сведений.

Согласно сообщению, кредиторам предстоит утвердить перечень имущества, которое будет внесено в уставный капитал новой структуры, его денежную оценку, а также устав и состав органов управления. Собрание пройдет в начале декабря в закрытом режиме — суд перевел дело о банкротстве в закрытое заседание в июле 2025 г.

«Ангстрем» оценен в 8,87 млрд руб. Большая часть — 5,9 млрд руб. приходится на здания, еще 2,1 млрд руб. — на оборудование.

CNews обратился за комментариями к представителям «Ангстрема» и ожидает ответа.

Долги на 238 миллиардов

«Ангстрем» находится в тяжелейшем состоянии. По итогам первого полугодия 2026 г. выручка предприятия составила 1,28 млрд руб. — почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,57 млрд). Чистый убыток составил 112,5 млн руб., тогда как годом ранее компания показывала прибыль в 22,9 млн.

По итогам 2025 г. убыток предприятия составил 206,8 млн руб. при выручке 4,1 млрд. Основная проблема — долг перед ВЭБ.РФ в размере 238 млрд руб., оставшийся после провала проекта по освоению производства памяти «Ангстрем-Т».

pressfoto / FreePik Имущество «Ангстрема» передадут в новое АО

В феврале 2026 г. Арбитражный суд Москвы утвердил план внешнего управления, который предусматривает закрытие нерентабельных производств, оптимизацию расходов и продажу части имущества. Процедура внешнего управления была введена в сентябре 2025 г.

Новый механизм замещения активов позволит вывести наиболее ценные производственные мощности в чистую структуру без долгового бремени, что должно сделать актив привлекательным для дальнейшей интеграции в «Объединенную микроэлектронную компанию» («ОМК»), считают эксперты опрошенные CNews.

Интеграция в «ОМК»

«Ангстрем» остается стратегическим предприятием. Ранее CNews сообщал, что предприятие может стать частью создаваемой «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК, войдут «Элемент» и «НМ-Тех)».

«На базе профильного имущества АО "Ангстрем" будет создано новое акционерное общество, в уставный капитал которого вносится производственный комплекс, а 100% акций новой структуры поступают в собственность старого "Ангстрема", — пояснил CNews руководитель по развитию холдинга SNDGLOBAL Владислав Бабюк. — Затем эти акции выставляются на открытые торги, и вырученные от их продажи средства направляются на удовлетворение требований кредиторов, после чего старое юрлицо с оставшимся необеспеченным массивом долгов ликвидируется».

По его мнению, в уставный капитал нового АО войдет кристальное производство и сборка, включая литографическое, технологическое и контрольно-измерительное оборудование в рабочей кондиции, а также инфраструктура чистых помещений.

В свою очередь, все пассивные и убыточные активы останутся на балансе старого АО «Ангстрем». К ним относятся устаревшие здания и непрофильные сооружения зеленоградской площадки, требующие высоких затрат на содержание, неиспользуемые земельные участки, а также накопленные просроченные обязательства перед контрагентами, говорит Бабюк. Это имущество будет реализовываться внешним управляющим на отдельных торгах в рамках стандартной процедуры банкротства для частичного покрытия судебных расходов и требований кредиторов третьей очереди.

Само урегулирование пройдет последовательно, продолжают эксперты. «Сначала акции нового АО выставляются на торги, где ВЭБ.РФ как залоговый кредитор имеет право оставить их за собой в счет погашения части требований либо согласовать их продажу профильному государственному инвестору, — предполагает Бабюк. — Средства от продажи акций, либо сами активы при их переходе к кредитору, зачтутся в счет частичного погашения долга».

Оставшаяся многомиллиардная задолженность останется на старом АО «Ангстрем», поясняют эксперты. После реализации оставшегося неликвидного имущества должника и завершения процедуры банкротства старое юрлицо ликвидируют, а непогашенные требования кредиторов на основании положений закона о банкротстве будут юридически признаны погашенными, что фактически означает их полное списание, отмечает Бабюк.

«Если покупателем окажется “ОМК”, она сможет получить фабрику, персонал и производственные компетенции, не приобретая долг, — говорит глава «Вера групп» Сергей Есенин. — Но есть при этом ограничения: могут сохраняться залоги, отдельные обязательства, связанные с деятельностью “Ангстрем”, и требования к продолжению производства».

По его мнению, производственные линии 100/150 мм, чистые помещения, инженерные системы, производственные здания, участки фотолитографии, травления, осаждения, диффузии, металлизации — это то что пойдет в первую очередь для новой компании, вторая — это патенты, лицензии, технологическая документация, материалы. Остальное, как например, непрофильные активы, недвижимость и избыточное оборудование: будет скорей всего распродано хаотично, в основном для расчетов с кредиторами.

Критически важны также персонал, лицензии и допуски — без них комплект станков сам по себе мало чего стоит, подчеркивает аналитик Центра стратегической поддержки отечественных технологий Константин Руденский.

«Скорей всего ВЭБ.РФ будет претендовать на средства от реализации акций или долей нового общества в порядке, установленном законодательством о банкротстве, — продолжает Есенин. — Хотя сейчас уже очевидно, что полностью требования по покрытию долга ВЭБ.РФ и не светит, скорей всего увидим частичное удовлетворение требований».



«Для “ОМК” это технический шаг по расчистке баланса, — считает глава «Троичных технологий» Александр Тимошенко. — В периметр войдет не обремененное долгами АО с работающими активами, а собрание кредиторов 2 декабря запускает финальную стадию интеграции».



Физическая остановка инженерных систем при передаче имущества приведет к критической деградации технологических установок. Поэтому основная сложность замещения активов на «Ангстреме» заключается не в переоформлении станков и зданий, а в юридическом обеспечении непрерывности выполнения госзаказа, предупреждает Бабюк.