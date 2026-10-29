Китай ограничит вывоз технологий: от проектирования чипов до систем автономных ИИ-агентов

Китай готовит новые экспортные ограничения на ИИ-технологии. Пекин хочет разрешить зарубежным клиентам пользоваться китайскими ИИ-сервисами через облака и сайты, но запретить или жестко контролировать передачу самих ИИ-моделей, данных и технологий в третьи страны. Цель - сохранить контроль над ключевыми технологиями, при этом продолжая зарабатывать на доступе к ним.

Ограничение экспорта

Китай планирует ограничить экспорт технологий искусственного интеллекта (ИИ), утверждает источник Reuters. Ранее китайские ИИ-модели выходили на мировой рынок во многом благодаря открытости, теперь Пекин предлагает ограничить передачу за рубеж ряда технологий, которые лежат в основе таких разработок.

В октябре 2026 г. власти Китая намерены ввести ограничения на вывоз ИИ-технологий. Предлагаемый подход поддерживают как официальный Пекин, так и ведущие компании отрасли. Цель стратегии - сохранить ключевые ИТ-разработки внутри страны, одновременно предоставляя зарубежным клиентам платный доступ к готовым ИИ-сервисам.

В документе, опубликованном 16 октября, проводится различие между иностранными пользователями, которые работают с китайскими ИИ-сервисами, и зарубежными компаниями, получающими доступ к самим ИИ-моделям, данным или экспертным знаниям, необходимым для их самостоятельного использования или копирования.

Новые правила оставляют иностранным клиентам возможность пользоваться китайскими ИИ-решениями через сайты и облачные платформы. Однако передача базовых технологий или их развертывание за пределами Китая теперь будут требовать разрешения китайских властей.

Unsplash - Unsplash Китай ограничит вывоз ИИ-технологий: от проектирования чипов до систем автономных ИИ-агентов

Такое разграничение особенно важно для ИТ-разработчиков, применяющих зарубежные вычислительные мощности с передовыми ускорителями, экспорт которых в Китай запрещен США, писал CNews.

Ужесточение контроля дополнительно осложняет положение китайских технологических компаний и стартапов, уже столкнувшихся с падением котировок в секторах ИИ и полупроводников. По данным источника Reuters, ограничения могут быть утверждены до конца 2026 г., после чего появятся дополнительные разъяснения по их применению.

Список контролируемых решений

В проекте перечислены 23 связанных с ИИ технологии, которые войдут в перечень товаров и решений с запрещенным или ограниченным экспортом. В него включены передовые ИИ-модели, автономные ИИ-агенты, способные выполнять задачи с минимальным участием человека, а также технологии проектирования чипов и управления крупными вычислительными комплексами. Временное требование о регистрации отдельных видов передачи технологий начало действовать немедленно.

Новые нормы способны заметно изменить подходы ведущих китайских ИИ-лабораторий к запуску ИИ-моделей в зарубежных дата-центрах, формированию международных партнерств, привлечению иностранных инвестиций и владению активами в ИИ-сфере. Компании DeepSeek, Moonshot и Z.AI предоставляют зарубежным клиентам доступ к ИИ-моделям через сайты или облачные сервисы. Часть ИТ-разработчиков использует зарубежные вычислительные мощности для работы с передовыми ускорителями, экспорт которых в Китай запрещен. Исследователи выясняют, смогут ли они обучать и запускать передовые ИИ-модели на серверах за рубежом. Не исключено, что им придется поддерживать две версии одной ИИ-модели - для внутреннего рынка и для иностранных пользователей.

Критерии для ограничений

16 октября Министерство коммерции Китая и Министерство науки и технологий опубликовали проект новых экспортных ограничений. В перечень добавили 40 технологических позиций, из них 23 связаны с ИИ. По всему списку 14 позиций предполагают полный запрет экспорта, а для 26 потребуется лицензия. Эти цифры включают также биомедицину и солнечную энергетику.

В проекте закреплены три критерия введения ограничений: объем вычислительных мощностей, необходимых для обучения ИИ-модели - устанавливается порог в 10²⁶ операций; размер ИИ-модели (не менее 2 трлн параметров); вхождение в десятку мирового рейтинга по определенным показателям производительности или эффективности.

Общественное обсуждение предложений продлится до 15 ноября 2026 г.

Влияние на сделки

Новые правила могут затронуть не только выпуск ИИ-моделей в Китае, но и корпоративные операции. Требования о регистрации, вступившие в силу 16 октября 2026 г., распространяются на любые сделки, в результате которых китайские технологии переходят в собственность или под контроль иностранных лиц, включая незавершенные сделки. По требованию китайских властей Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России) уже была вынуждена отменить поглощение стартапа Manus, основанного выходцами из Китая и оценивавшегося в $2 млрд.

Проект предусматривает упрощенный порядок согласования для китайских компаний, которые создают или эксплуатируют собственные вычислительные мощности за рубежом. Возможность передачи технологий иностранным заказчикам для построения аналогичных ИИ-систем при этом не предусматривается. Меры контроля также касаются методов координации работы ИИ-инфраструктуры, включающих более 10 тыс. ИИ-чипов.