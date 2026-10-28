Наличие VPN стало доводом для отправки в СИЗО

Российские следователи начали использовать наличие VPN и функций автоматического удаления сообщений в мессенджерах как аргумент для заключения подозреваемых под стражу. В судебных документах такие ИТ-инструменты называют «методами конспирации», которые позволяют препятствовать расследованию уголовных дел. При этом, как отмечают эксперты, наличие VPN или исчезающих сообщений само по себе не является предусмотренным законом основанием для заключения под стражу.

Судебные решения

Российские суды начали учитывать VPN и исчезающие сообщения как признаки «конспирации» при отправке в следственный изолятор (СИЗО), пишет «Московский комсомолец».

Применение VPN и функций автоуничтожения сообщений все чаще используется следственными органами в качестве аргументов при ходатайствах об аресте, об этом в октябре 2026 г. рассказала член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Правозащитница опирается на судебные постановления, которые оказались в ее распоряжении.

При обращении в суд с ходатайствами об избрании меры пресечения следователи все чаще указывают, что подозреваемый способен воспрепятствовать установлению истины, поскольку прибегает к «мерам конспирации». В числе таких мер называются программные средства анонимизации, шифрование сетевого трафика, мессенджеры со сквозным шифрованием, функцией исчезновения сообщений и сокрытием списка контактов.

Magnific - Racool_studio Использование VPN стали учитывать при обосновании ареста

В одном из приведенных примеров суд арестовал московского врача-терапевта, которого подозревают в оправдании терроризма из-за публикации, сделанной в 2022 г. При выборе меры пресечения суд учел в том числе доводы следствия об использовании средств конспирации. Ранее при принятии подобных решений суды в первую очередь оценивали тяжесть предполагаемого деяния и риски того, что подозреваемый скроется или повлияет на свидетелей.

Инициатива Следственного комитета

В июле 2026 г. председатель Следственного комитета (CК) России Александр Бастрыкин сообщил о подготовке законопроекта, предусматривающего ужесточение ответственности за преступления, совершенные с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), искусственного интеллекта (ИИ), VPN и прокси-серверов, информировал CNews.

По его словам, предлагается ввести в Уголовный кодекс (УК) новое отягчающее обстоятельство - совершение преступления с использованием ИКТ, включая технологии ИИ. Учитывая, что подобные ИТ-инструменты могут применяться при убийствах, доведении до самоубийства, сексуальных преступлениях, терроризме, экстремизме и других деяниях, дополнение кодекса таким признаком представляется обоснованным.

Норма должна действовать в ситуациях, когда ИКТ или ИИ-технологии служат основным средством совершения преступления либо существенно увеличивают причиненный ущерб.

Использование VPN-сервисов

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков 15 апреля 2026 г. заявил, что в России в настоящее время нет запрета, который не разрешал бы использовать VPN-сервисы, писал CNews. В случае возникновения вопросов по поводу потенциального регулирования данных ресурсов он посоветовал обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или Минцифры.

Глава Минцифры Максут Шадаев в свою очередь 30 марта 2026 г. признал, что его коллеги реализуют задачу по снижению использования VPN в России, однако идею об административной ответственности за использование таких ИТ-сервисов он расценил как категорически не нравящуюся. «В чате обсуждался вопрос введения административной ответственности за использование VPN. Это решение в лоб, которое нам категорически не нравится. Обсуждаемые сегодня меры являются сложным компромиссом. Конечно, мы понимаем все последствия, но все другие варианты сильно хуже», - отметил он.

По информации пресс-службы Роскомнадзора, их ведомство не ограничивает использование сервисов VPN в корпоративных целях внутри страны. По их словам, представители корпораций могут прибегать к помощи подобных площадок, чтобы посещать зарубежные сайты для проведения профессиональной деятельности.